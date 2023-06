1000. Baby des Jahres in Rostock geboren: Lukas ist das schönste Geschenk für große Schwester

Rostock/Marlow. Die Freude über die Geburt des kleines Lukas am Südstadt-Klinikum in Rostock war besonders groß. Der Junge ist am 19. Juni geboren und damit das 1000. Baby, das in diesem Jahr im Rostocker Klinikum zur Welt kam. „Es war eine schöne und schnelle Geburt“, sagte Oberärztin Dr. Kerstin Hagen. Der Kleine wog bei seiner Geburt 4030 Gramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baby Lukas wird demnächst nach Hause entlassen. Seine Familie wohnt in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Mutter Natalia Mykhalova (33) ist vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland geflohen und hat hier Peter Mai kennengelernt, den Vater von Lukas. Für die Ukrainerin ist es das dritte Kind. Schwester Karina (11) und Sohn Kyril (12) warten zu Hause. Künftig feiert die Familie am 19. Juni gleich zwei Geburtstage. Die große Schwester hat auch an diesem Tag Geburtstag.

Entbindungsstationen familienfreundlicher gestaltet

Bis zum 19. Juni wurden insgesamt 1024 Kinder an der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock geboren, darunter 480 Mädchen und 544 Jungen, 22 Zwillinge und einmal Drillinge. Im Vorjahr konnte sich die Klinik bereits Anfang Juni über das 1000. Baby freuen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seit Dienstag sind im Klinikum Südstadt wieder beide Entbindungsstationen komplett in Betrieb. Für rund 500.000 Euro wurden die Geburtenstationen familienfreundlicher umgebaut.

OZ