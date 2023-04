Schwer verletzt: Auto erfasst 14-Jährigen in Rostock

Kostenfrei bis 18:03 Uhr lesen

Für Industrie und warme Wohnzimmer

Auch ohne Erdgas soll es in ostdeutschen Wohnzimmern warm bleiben: Der Gas-Riese VNG will über Rostock in großem Stil Ammoniak importieren – und in Wasserstoff wandeln. Warum das auch die Stadtwerke beschäftigt, was das für die Stahlindustrie in Eisenhüttenstadt bedeutet und wie MV mit dem Energie-Projekt neue Jobs schaffen will.