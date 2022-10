﻿Rostock: Fahranfängerin rammt Laterne und überschlägt sich mit Papas Auto

Dr. Christiane Stehle ist seit gut einer Woche neuer Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Rostock. Die Ärztin und Klinikmanagerin tritt in schwierigen Zeiten an: Im Interview erklärt sie unter anderem, wie sie die massiven Probleme der Uni-Kinderklinik angehen will und welche Sorgen für die Uni-Medizin derzeit am größten sind.