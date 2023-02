﻿Regionales, Blumen und Kochshows: Das erwartet Besucher der Ostseemesse in Rostock

Nach zweijähriger Corona-Pause startet die Ostseemesse in ihre 31. Auflage. Vom 1. bis 5. März werden rund 40 000 Besucher und rund 200 regionale, nationale und internationale Aussteller auf dem Gelände der Hansemesse in Rostock erwartet. Worauf sich Besucher freuen können und warum Messen noch zeitgemäß sind

Rostock. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung – das ist Bodo Burghardt wichtig, auch in stressigen Zeiten. „Viele haben gar nicht mehr so viel Zeit, Stunden in der Küche zu stehen. Ich zeige, was man in einer halben Stunde so alles zaubern kann“, so der Koch. Seit zwei Jahren bietet der Ernährungsexperte in seinem Studio „Home of Nutrition“ Kochkurse, Candle-Light-Dinner und Kochpartys an.

Seine Kochkünste zeigt der Profi vom 1. bis zum 5. März auf der „Ostseemesse“ auf dem Gelände der Hansemesse in Rostock – Besucher lernen, wie regionale und gesunde, aber dennoch deftige Küche schmeckt und zubereitet wird. „Natürlich darf man auch mal was mit Sahne essen“, sagt Burghardt lachend. Die Ostseemesse sei ein perfekter Ort, um auf das junge Unternehmen aufmerksam zu machen.

200 Aussteller und 40 000 Besucher erwartet

Bodo Burghardt ist nur einer von 200 Ausstellern aus MV, Deutschland und dem Ausland, die Anfang März nach Rostock kommen. Auf 10 000 Quadratmetern Fläche können die erwarteten bis zu 40 000 Besucher shoppen. „Die Ostseemesse ist vielseitig und vielfältig. Von Antipasti bis Zimmerpflanze ist alles dabei“, fasst Projektleiterin Juliane Turloff zusammen. „Wir haben das Thema Pflanzen, Genussprodukte, Küchengeräte, Handtaschen. Aber auch Whirlpools, Infrarot-Kabinen bis hin zur komplett neuen Küche.“

Infos und Eintritt Die Ostseemesse findet vom 1. bis zum 5. März jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der Hansemesse (Zur Hansemesse 1-2) statt. Zum Programm gehört ein tägliches Bühnenprogramm, unter anderem ein „Tanztee“ am Donnerstag, dem 2. März. Am Mittwoch (1. März) ist der Eintritt für die Besucher frei. Eine Tageskarte kostet am Donnerstag und Freitag 5 Euro, am Sonnabend und Sonntag 9 Euro. Am Wochenende gibt es zudem ein Jugendticket für 5 Euro. Kinder unter zwölf Jahren kommen an allen Tagen kostenlos in die Messe. Besucher erhalten die Tickets an der Tageskasse, an der Vorverkaufskasse der Stadthalle sowie online.

Hansemesse-Geschäftsbereichsleiter Andreas Markgraf ergänzt: „Die Messehalle wird prall gefüllt sein. Mit Innovationen, mit Produkten, mit tollen Vorführungen und Bühnenprogramm.“

Ostseemesse: Neustart nach Corona-Pause

Die Veranstalter sind froh, die Ostseemesse nach langer Pause wieder stattfinden lassen zu können. „Es ist nun fast genau drei Jahre her, dass wir das Programm zur 30. Ostseemesse vorgestellt haben“, sagt er. Keiner habe sich vorstellen können, was kurze Zeit später auf die Branche zukomme. „Ungefähr zur Mitte der Messe kamen die ersten Corona-Meldungen über die Nachrichten-Ticker, die ITB in Berlin, die gerade im Aufbau war, musste abgesagt werden. Rückblickend sind wir froh, dass die Ostseemesse noch stattfinden konnte.“

Die Zeiten danach seien schwer gewesen. Viele kleine Aussteller gebe es nicht mehr. „Die haben es nicht geschafft durch die Pandemie.“

Experte: Messen sind noch zeitgemäß

Erlebnis- und Verbrauchermessen seien, so der Messehallen-Chef, ein Spiegelbild der Branchen und hätten auch weiterhin Zukunft. Dem stimmt Thomas Witte, der in Warnemünde, Kühlungsborn, Wismar, Stralsund und Schwerin die Feinkostgeschäfte „Genusswelt“ betreibt, zu. Kunden würden nicht nur online bestellen wollen. „Die Menschen wollen Sachen probieren, anfassen, wollen jemanden dahaben, der sich auskennt“, erklärt er. „Solange man ordentliche Aussteller hat, werden Messen immer funktionieren.“

Für Thomas Witte von „Die Genusswelt“ ist die Kundenbindung wichtig. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Witte, der unter anderem feinste Schokolade, Pesto, hochwertige Öle oder Gin anbietet, fürchtet daher auch nicht die Konkurrenz durch Discounter. „Wenn man sich die Handelslandschaft so anguckt, kann man davon ausgehen, dass ‚billig‘ überleben wird und dass der Fachhandel überleben wird. Für alles, was dazwischen ist, wird es zu Problemen kommen“, sagt er. „Es ist wichtig, Kunden zu binden. Und dafür eignen sich Messen.“

Highlight bei Rostocker Messe: die Blumenschau

Das Thema Regionalität soll auf dieser Ostseemesse einmal mehr in den Fokus gerückt werden. So werden kleine Manufakturen aus MV ihre regionalen Produkte vorstellen – ob Kunsthandwerk oder Köstlichkeiten aus der Region. Passend dazu lautet das Motto der Blumenschau: „Mein Heimathafen“. Ein sehr weit gefasstes Thema, wie Katrin Kröber, Inhaberin der Garten- und Landschaftsarchitektur Rostock, erklärt: „In der Blumenschau wird alles, was mit Hafen zu tun hat, thematisch aufgegriffen. Es dreht sich vieles um den Transport von Holz, Erde und auch Pflanzen.“

Uta Heinemann (Grönfingers) und Christian Jahnke (Alpina) freuen sich auf die Blumenschau. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Zudem soll ein kleiner Strandstreifen mit Strandhafer, Wasser und Strandkörben die Ostsee in die Messehallen holen. „Natürlich werden die Besucher wieder in den Genuss einer wunderschönen Blütenlandschaft kommen.“ Floristenwettbewerbe runden das Programm ab.

Rollrasen schon im November angelegt

Die Vorbereitungen für die Blumenschau laufen auf Hochtouren: Der Rollrasen wurde schon im November angelegt, und 10 000 Frühblüher sind quasi schon in den Startlöchern. Primeln, Tulpen, Schachbrettblumen, Hyazinthen und Narzissen bringen Farbe in die Halle. Auch Exotisches, wie Palmen, Olivenbäume und neuseeländischer Flachs, werden zu sehen sein.