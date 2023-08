﻿Wie eine große Familie: Kapitäne und Crews begeistert von der Rostocker Hanse Sail

Traditionssegler auf der Hanse Sail

Am Sonntag ist die 32. Hanse Sail in Rostock zu Ende gegangen. Knapp 150 Schiffe kamen. Drei Kapitäne, ein Crewmitglied und eine Schiffsbetreuerin erzählen, was sie reizt und wie die Sail lief. Auch an Land ziehen die Verantwortlichen Bilanz.

