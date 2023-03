﻿Schwer Verletzter in Rostock-Dierkow gefunden: Was ist passiert?

Am Dienstagabend wurde in Dierkow ein verletzter Mann im Hölderlinweg in Höhe der Straßenbahnhaltestelle aufgefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Was geschah am Dienstagabend in der Nähe der Haltstelle Hölderlinweg in Rostock-Dierkow? Dort wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann von Passanten entdeckt. Anwohner sind entsetzt. Die Polizei ermittelt und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

