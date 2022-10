﻿50 Azubis müssen Wohnungen in Rostock für Geflüchtete räumen

Mit einem Brief hat sich der Bauverband MV ans Rathaus gewendet. Offenbar sollen 50 Lehrlinge für Geflüchtete in Rostock Platz machen, weil deren Unterbringung „wirtschaftlich attraktiver“ sei. Doch wo sollen die Azubis nun hin?

Rostock. Der Bauverband MV schlägt Alarm. 50 Auszubildende, die in Rostock ihre praktische Lehre absolvieren, könnten zum Jahresende auf der Straße sitzen. So hätten zwei Betreiber von privaten Wohnheimen die Mietverträge mit der Abc Bau GmbH gekündigt – um Geflüchtete unterzubringen. In einem Brief wandten sich die Verantwortlichen jetzt an die Rostocker Bürgerschaft.

Es gehe nicht darum, Auszubildende gegen Geflüchtete auszuspielen, sagte Jörg Schnell, Geschäftsführer des Bauverbands MV. Doch müsse eine rasche Lösung gefunden werden, denn das Internat auf dem Gelände der Abc Bau GmbH im Fritz-Triddelfitz-Weg in Reutershagen sei nahezu immer voll. Seit der Erweiterung im Jahr 2018 gibt es dort 132 Plätze.