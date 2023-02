﻿Fünfzig Gewerkschafter vor dem Rostocker Rathaus: Das war der Grund

Rund 50 Verdi-Mitglieder hatten sich am Freitag vor dem Rostocker Rathaus versammelt. OB Eva-Maria Kröger (Linke, Bildmitte von hinten) stellte sich ihnen.

10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat: Mit dieser Forderung ist die Gewerkschaft Verdi in die aktuellen Tarifverhandlungen gegangen. Unerfüllbar, hieß es von der kommunalen Arbeitgeberseite sofort. Doch die neue Rostocker Oberbürgermeisterin schlug am Freitag ganz andere Töne an.

