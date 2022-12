﻿Ernüchterung beim Advent im Rostocker Klostergarten: „Bislang ist sehr wenig los“

Rostock-Stadtmitte. Dass der historische Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in Dierhagen auf dem Fischland stattfindet, hat sich in Rostock schnell rumgesprochen. Hier war er jahrelang Tradition, hatte zahlreiche Anhänger. Trotzdem erfreut sich die Alternative, der Adventsmarkt im Klostergarten, weniger Beliebtheit als erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar betont Veranstalter Heiko Lange: „Ich war nicht so blauäugig, zu denken, wir erreichen die Besucherzahlen des historischen Weihnachtsmarkts im ersten Jahr.“ Doch die Vermutung, die im Raum steht, geht einen Schritt weiter: Aus seiner Sicht wissen viele Fans der extravaganten Buden und Kultur gar nicht, dass es auf dem Platz das Nachfolgemodell gibt.

Musiker über Advent im Klostergarten: „Bislang sehr wenig los“

„Bislang ist sehr wenig los gewesen“, bestätigt Fritz Mikefoun, der im Klostergarten mit seiner Band Shark Mooves gleich zu Beginn des Events vor zwei Wochen spielte. Die Musiker hätten sich beim ersten Konzert – im Gegensatz zu den Jahren davor – problemlos unters Volk gemischt und die Menschen an den Tischen zu guter Laune animiert. „Das war etwas persönlicher und somit auch toll“, sagt der 49-Jährige. Dennoch: „Es hat mich gewundert, bei all den talentierten Künstlern und dem hochwertigen Essen.“ Der Sänger vermutet, die entsprechenden Anzeigen in der Zeitung seien in der Masse untergegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Kritische Stimmen dagegen sehen die Verantwortung für die Startschwierigkeiten beim Veranstalter. „Die ersten Tage wusste ich nicht, dass da ein Markt ist: keine Beleuchtung, kein Aufsteller, kein Schild“, sagt ein Schausteller des Rostocker Weihnachtsmarkts, der seinen Namen in diesem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen möchte. „Die Leute haben in die Gasse geguckt und ganz am Ende ein Licht gesehen, da würde doch niemand sagen: Komm, wir gehen hin und gucken, was da ist.“ Aus seiner Sicht hätte es geholfen, die Laufkundschaft gleich zu Beginn auf sich aufmerksam zu machen – wie beim historischen Weihnachtsmarkt, wo ein riesiger Pirat Besuchern den Weg wies.

Advent im Klostergarten über Facebook und Instagram beworben

Mittlerweile steht ein Aufsteller in der Kröpeliner Straße, der auf das Event im Klostergarten hinweist, Heiko Lange hat außerdem den Eintrittspreis gesenkt. Er führt die mauen Besucherzahlen zum Start eher auf die Medien zurück. Sie hätten im Oktober vielfach vom Aus des historischen Weihnachtsmarktes berichtet, ohne die Alternative zu fokussieren.

Heiko Lange freut sich, dass wenigstens am Samstag mehr Gäste als sonst den Weihnachtsmarkt im Klostergarten besuchen. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Veranstalter selbst habe auch im Vorfeld vieles getan, um den Adventsmarkt zu bewerben. Neben den Anzeigen in der Zeitung seien Flyer und Coupons zum Einsatz gekommen, darüber hinaus seien ein Instagram- und ein Facebook-Account erstellt worden. Das Problem hierbei: Weil die Bezeichnung „Advent im Klostergarten“ wohl nicht nur die Beteiligten in der Hansestadt reizte, tummeln sich darunter mehrere Profile, die Bilder einer besinnlichen Vorweihnachtszeit posten.

„Wer hier vorbeischaut, kommt höchstwahrscheinlich wieder“

So oder so: Für Heiko Lange ist die Vergangenheit zweitrangig, die Zukunft wichtiger. Der 51-Jährige, der zuvor den historischen Weihnachtsmarkt mit organisierte, wünscht sich wieder mehr Besucher im Klostergarten. „Wir reden gar nicht mehr darüber, Geld zu verdienen“, sagt er mit Blick auf die bisherigen Einnahmen und die geringere Kaufkraft in Zeiten der Inflation. Ihm gehe es vor allem um das Miteinander. „Darum habe ich ein Faible für die Weihnachtszeit.“

Abseits des großen Trubels vom Rostocker Weihnachtsmarkt geht es auf dem Weihnachtsmarkt des Klostergarten eher gemütlich zu. © Quelle: Martin Börner

Das wird auf dem Adventsmarkt deutlich: Das Repertoire, das zum Beisammensein einlädt, reicht von besinnlicher Dekoration über ausgefallene Mahlzeiten, wie geschmorte Ente und luftige Bubble-Waffles, bis hin zu besonderen Geschenken für die Feiertage. Täglich außer montags wartet zudem ein Bühnenprogramm mit Livemusik und Vorführungen, jeweils ab 15 Uhr und freitags sowie an den Wochenenden ab 12 Uhr.

Künstler Fritz Mikefoun steht hinter dem Kulturangebot im Klostergarten und ist sich deshalb sicher: „Wer hier vorbeischaut und dem alternativen Weihnachtsmarkt eine Chance gibt, kommt höchstwahrscheinlich wieder.“