﻿Neuer Ärger um Rostocker Tierrettung: Ließ die Feuerwehr einen betäubten Hund einfach zurück?

Als die Tierrettung der Rostocker Berufsfeuerwehr 2019 das Zirkus-Zebra „Pumba“ erschoss, gab es bundesweit Kritik. Nun gibt es wieder einen „Shitstorm“ in den sozialen Medien: Eine Rostockerin kritisiert, wie die Feuerwehr mit einem entlaufenen Hund umgegangen ist. Sie will Anzeige erstatten.

Rostock. Neudeutsch nennt man so etwas einen „Shitstorm“: Die Rostocker Berufsfeuerwehr ist in den sozialen Medien im Internet massiv in die Kritik geraten – wegen eines Einsatzes der Tierrettung. Bei Facebook erhebt die Rostockerin Simone Peters schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte: Sie hätten einen herrenlosen Hund geschlagen, ihm ohne Befugnis Beruhigungsmittel verabreicht und das Tier dann einfach allein gelassen.