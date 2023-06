﻿Aida-Kussmund-Maler Feliks Büttner erfüllt sich Traum von eigener Galerie bei Rostock

Mit 83 Jahren hat sich der bekannte Maler Feliks Büttner in Lichtenhagen Dorf den Traum einer eigenen Galerie auf dem Hof erfüllt. Dort will er eines Tages auch seine Kunstschätze – unter anderem Werke von Picasso und Horst Janssen – zeigen. Allerdings nur für einen bestimmten Besucherkreis.

Lichtenhagen Dorf. Dass ihm diese Eiche einmal Baupläne durcheinanderbringen würde, ahnte Feliks Büttner nicht, als er sie vor etwa 55 Jahren neben seiner Mühle in Lichtenhagen Dorf setzte. Damals ein zartes Bäumchen, macht der Baum heute ordentlich was her. Nicht nur, dass er mächtig in die Höhe geschossen ist, nein, auch seine Wurzeln haben sich kräftig ausgebreitet. So sehr, dass es jetzt unmöglich war, unmittelbar neben den Baum noch eine Galerie zu setzen.