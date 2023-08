﻿Nach Brand im Rostocker Neptun Einkauf Center: Aldi öffnet wieder

Rostock. Fast genau zwei Wochen nach dem Brand in der Aldi-Filiale im Neptun Einkauf Center in der Rostocker Werftstraße öffnet der Discounter wieder seine Türen. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, können Kunden ab Montag, dem 21. August, um 7 Uhr wieder ohne Einschränkungen einkaufen.

Das Feuer war am Nachmittag des 8. August im Geschäft ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sollen Unbekannte gegen 15.50 Uhr in einer Ecke des Supermarktes auf Paletten gelagertes Toilettenpapier angezündet haben. Die Rauchentwicklung war so stark gewesen, dass nicht nur der Aldi-Markt, sondern das gesamte Center evakuiert werden musste. Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, bevor sich der Brand in der ehemaligen Werfthalle in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ausbreiten konnte.

Feuerwehrleute im Einsatz beim Brand im Neptun Einkauf Center in Rostock © Quelle: Stefan Tretropp

Wie hoch der Schaden ist, den das Feuer angerichtet hat, dazu hat sich die Firmenzentrale von Aldi Nord bis heute nicht geäußert. Begründet wird das mit den laufenden Ermittlungen.

Während die anderen Geschäfte im Neptun Einkauf Center noch am selben Tag wieder öffnen konnten, mussten Aldi-Kunden die vergangenen zwei Wochen woanders einkaufen gehen. „Aus technischen Gründen vorübergehend geschlossen“, informierte ein Schild am Eingang. Die Mitarbeiter hätten alles darangesetzt, dass die Filiale schnellstmöglich wieder öffnen kann, so der Aldi-Sprecher weiter.

Rostocker Polizei sucht weiter nach wichtigem Zeugen

Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung laufen unterdessen weiter auf Hochtouren, wie eine Sprecherin am Donnerstag bestätigte. Die Beamten suchen noch immer nach einem wichtigen Zeugen, der den Brand vermutlich zuerst bemerkt und die Kassiererin informiert hatte. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden.

Viele Anhaltspunkte zu dem Mann gibt es jedoch nicht: Er soll mittleren Alters sein und am Brandtag einen hellen Pullover und eine Jeans getragen haben. Der Hinweisgeber wird gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, bekräftigt die Sprecherin erneut.

Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen, die am 8. August zwischen 15 und 16 Uhr Personen beobachtet haben, die sich im Bereich des Aldi-Marktes oder des Neptun Einkauf Centers verdächtig verhalten haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock in der Ulmenstraße 54 oder telefonisch unter 0381 / 49 16 16 16 entgegen.

