Ein 61-jähriger Mann hat am Mittwoch in Rostock-Langenort unter erheblichem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht. Was die Polizei bisher über den Vorfall weiß.

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwochmittag in Rostock einen Verkehrsunfall verursacht.

Rostock: Alkohol-Irrfahrt eines Mannes endet in Grundstückszaun

Alkohol am Steuer

Rostock. Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwochmittag in Rostock einen Verkehrsunfall verursacht. Der 61-Jährige fuhr gegen zwei Grundstückszäune, verletzte sich und musste seinen Führerschein am Ende abgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei kurz nach 12 Uhr im Ortsteil Langenort. Der Mann fuhr von einem Parkplatz in der Straße „Langenort“ in direkter Warnownähe los. Er kam jedoch nur wenige Meter weit, denn sein Mercedes driftete nach links gegen den ersten Grundstückszaun. Die Irrfahrt des 61-Jährigen ging weiter und endete an einem Absperrzaun.

Atemalkoholtest ergibt 3,2 Promille

Die verständigte Polizei traf am Steuer des Mercedes auf den Fahrer, der zudem stark betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Der Führerschein des 61-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Besatzung eines zur Hilfe eilenden Rettungswagens befreite den Mann aus seinem Fahrzeug. Er kam in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm noch zweimal Blut abgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beamten fanden auf der Rücksitzbank des Autos leere Wein- und Bierflaschen. Geprüft werden muss nun auch, ob diese vor oder nach dem Unfall getrunken worden sind. Gegen den 61-Jährigen sind entsprechende Ermittlungen aufgenommen worden. Wie hoch der Sachschaden an Zäunen und Auto ist, stand zunächst noch nicht fest.