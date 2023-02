﻿Letzter Gabenzaun in Rostock: „Bitte keinen Sperrmüll abstellen!“

Der Gabenzaun an den Wallanlagen ist inzwischen der einzige in Rostock. Wer etwas braucht, darf es sich nehmen, wer etwas abgeben kann, darf spenden. Freiwillige kümmern sich ehrenamtlich darum, dass alles ordentlich bleibt. Viele missbrauchen den Zaun für ihren Sperrmüll.

Rostock. Fast unscheinbar steht der waldgrüne Kasten an den Wallanlagen in der Schröderstraße. Passanten sehen ihn nur, wenn sie gezielt hinschauen. Das ist auch gewollt. Denn an den Klamotten, Lebensmitteln und Spielsachen im Gabenzaun dürfen sich alle bedienen, die es gerade brauchen – ohne Hemmungen, jemand könne sie dabei sehen. „Uns ist egal, wer hierherkommt, wir fragen nicht nach Sozialschein oder Herkunft. Wer Hilfe benötigt, findet sie hier“, sagt Christian Lahl, einer der Verantwortlichen für den Rostocker Gabenzaun, während er Essenspakete einräumt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was im ersten Lockdown 2020 mit Plastiktüten am Zaun anfing, wurde schnell größer. Inzwischen stehen die Spenden im grünen Schrank zumindest halbwegs vor Regen geschützt. „Das meiste, was wir einräumen, ist aber sowieso schnell weg“, weiß Kristina Koebe, die sich ebenfalls an der Instandhaltung beteiligt. Ein Kern-Team aus circa 15 bis 20 Freiwilligen kümmert sich um Spenden und Ordnung am Gabenzaun. „Das Team ist natürlich größer, wir kennen gar nicht alle. Oft bringen Leute anonym Spenden her oder räumen ein bisschen auf“, so die 50-Jährige.

Drei Gabenzäune in Rostock mussten aufgegeben werden

Die ehrenamtlichen Helfenden organisieren sich in einer Chatgruppe. Um den Gabenzaun an den Wallanlagen kümmern sie sich in ihrer Freizeit. Das frisst Zeit. „Wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, uns um alle Gabenzäune in Rostock zu kümmern. Deshalb mussten wir die anderen abschaffen, um uns nur noch auf diesen zu konzentrieren“, sagt Lahl, der als Systemberater arbeitet. Neben dem Gabenzaun an den Wallanlagen gab es einen am Stadtteil- und Begegnungszentrum Toitenwinkel, am Bolzplatz gegenüber dem Radisson-Blu-Hotel und einen am Iga-Park in Schmarl. Das Team musste diese drei aufgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Niedrigschwellig und unkompliziert soll es sein. Das ist den Verantwortlichen wichtig und es kommt gut an: „Ich spreche viel mit den Leuten, die herkommen. Seitdem alles teurer wurde, kommen mehr Menschen. Auch viele aus der Ukraine. Sie alle sind sehr dankbar über diesen Ort.“ Während Kristina Koebe das erzählt, stöbert eine ältere Dame in den Jacken am Gabenzaun. Sie spricht nur wenig Deutsch, ist eher distanziert. Nach einigen Minuten geht sie zufrieden mit einer neuen Regenjacke weiter.

An diesem Tag ist es ordentlich am Zaun an den Wallanlagen. Das ist nicht immer so: „Viele sehen in unserem Zaun eine gute Möglichkeit, Sperrmüll loszuwerden. Manche meinen es sicher auch gut. Aber wir brauchen keine Möbel, bloß Kleider- und Hygienespenden und haltbare Lebensmittel“, erzählt der 64-jährige Christian Lahl. Bisher habe er den Müll dann weggefahren, die acht Euro für die Entsorgung musste er jeweils aus eigener Tasche bezahlen. Um das Problem zeitnah zu lösen, ist das Team des Gabenzauns aktuell mit der Stadt und dem Ortsbeirat Stadtmitte in Gesprächen.