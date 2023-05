﻿Rostock: Am Groten Pohl sollen mehr als 1000 Wohnungen entstehen

Rostock-Südstadt. Im geplanten neuen Rostocker Stadtviertel am Groten Pohl sollen etwa 1000 bis 1200 Wohnungen entstehen. Das teilten Stadtverwaltung und die beauftragten Planungsbüros am Dienstag bei einer Infoveranstaltung im Rathaus mit. Bislang war von deutlich weniger Wohneinheiten ausgegangen worden.

Rostocks Chef-Stadtplaner Ralph Müller sprach von 1000 Wohnungen, die Planungsbüros sogar von 1200. Das würde bedeuten, dass in einigen Jahren etwa 2000 bis 3000 neue Mieter und Eigentümer in das neue Quartier westlich des Rostocker Hauptbahnhofs ziehen könnten.

Entwässerung ohne neue Rohre

Bei der Infoveranstaltung wurden noch weitere neue Details aus den Planungen zu dem Projekt bekannt: So soll die Entwässerung des hochwassergefährdeten Areals ohne neue Rohrleitungen funktionieren: Ein großer Kanal soll bei heftigem Regen das Wasser aufnehmen und in Richtung Norden leiten.

Der Planungsentwurf für den Groten Pohl vom Büro HaasCookZemmrich Studio2050 aus Stuttgart © Quelle: HaasCookZemmrich Studio2050

Dort werden weiträumige Überflutungswiesen angelegt, in denen das Wasser dann versickern kann. Bei Trockenheit dienen die Wiesen als Naherholungsflächen. Das Ufer des Kanals soll von einem Boulevard gesäumt werden.

Wohngebiet am Groten Pohl: Nur 0,6 Stellplätze pro Haushalt

Konkretisiert wurden auch die Pläne, das gesamte Quartier möglichst „autoarm“ zu halten: In den inneren Wohnbereich dürfen Autos überhaupt nicht fahren. Stattdessen sollen dort die Wohnungen auch den Straßenraum erobern dürfen, etwa durch offene Glasfronten oder vorgelagerte Terrassen.

Wer umzieht oder eine Lieferung per Transporter erwartet, muss das beim Quartiermanagement anmelden. Geparkt werden kann nur in Parkhäusern am Rand. Für jeden Haushalt soll es nur 0,6 Stellplätze geben. Eine Ausnahme sind Behindertenparkplätze, die an jeder Wohnung möglich sein sollen.

Anwohnerin: Was wird aus den Hirschen?

Bei den Teilnehmern der Infoveranstaltung stießen die Pläne merklich auf Widerstand. Das könnte allerdings auch daran gelegen haben, dass offenbar sehr viele Kleingärtner unter den Besuchern waren, die wegen des Wohngebiets ihre Parzellen räumen mussten oder noch müssen.

So waren einige der Fragen offenbar auch eher provokant gemeint: Eine Vertreterin der Kleingartenanlage Pütterweg etwa fragte sichtlich erregt, was aus den wilden Tiere werde, die jetzt auf dem Areal leben. „Was wird aus den Füchsen und den Hirschen?“ Müller verwies auf die Umweltrichtlinien, die eingehalten würden und zu schaffende Ausgleichsflächen.

Die Planer hatten zuvor erläutert, dass sie großen Wert auf Grünflächen und Artenvielfalt am Groten Pohl legen würden. Dem entgegneten die Kleingärtner, dass es diese Biodiversität jetzt schon gebe und sie nicht nach den Bauarbeiten wieder künstlich geschaffen werden müsse.

Stadtplaner: Wohnungen in anderen Vierteln reichen nicht

Eine ältere Dame fragte, ob der neue Stadtteil überhaupt nötig sei. Schließlich gebe es doch in der Stadt verteilt noch viele freie Flächen, für die keine Gärten geopfert werden müssten. Auch hier widersprach Müller: Es gebe in der ganzen Stadt nur noch die Möglichkeit, etwa 2000 bis 2500 Wohnungen durch Nachverdichtung bestehender Quartiere oder Aufstockung von Wohnhäusern zu bauen. „Das wird nicht reichen.“

Zudem kam die Frage nach Ausgleichsflächen für die verlorenen Kleingärten auf. Darauf konnte Müller keine konkreten Zusagen machen, versicherte aber: „Wir stehen in engem Kontakt zum Verein der Gartenfreunde. Kleingärten sind ein wichtiger Teil der Lebensqualität in der Stadt.“ Er betonte aber auch, dass die Parzellen am Groten Pohl schon seit Jahrzehnten auf ausgewiesenen Bauflächen gestanden hätten.

Sorge von Anwohnern: Parken in anderen Wohngebieten?

Zwei Teilnehmer stellten zudem in Frage, ob die 0,6 Stellplätze pro Haushalt ausreichen würden. „Viele Familien haben doch sogar zwei Autos“, meinte eine Frau. Ein Mann prophezeite: „Und geparkt werden die Autos dann in den anliegenden Wohngebieten.“

Dazu meinte Müller, dass die Verknappung der Parkplätze auch erzieherischen Charakter habe. Das neue Wohnquartier solle mindestens 100 Jahre stehen und da müsse schon jetzt die erwartete Entwicklung weg vom Autoverkehr berücksichtigt werden.

