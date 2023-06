Ein Jugendlicher mit einer Pistole soll am Dienstag die Baltic-Schule Rostock betreten haben. Das behauptete zumindest der Anrufer, der die Polizei alarmierte. Für die Schüler endete der Morgen mit Polizeiaufgebot. Was dahinter steckte, wie Schüler reagierten und was den vermeintlichen Tätern nun droht.

Rostock. Großeinsatz an der Baltic-Schule Rostock: Was sie sonst wohl nur im Fernsehen sehen, haben die Schüler in Toitenwinkel am Dienstagmorgen live miterlebt. Aufgrund eines Notrufes rückten gegen 9.40 Uhr mehrere Polizeistreifen mit circa 20 Beamten an. Ein Augenzeuge will beobachtet haben, wie ein Jugendlicher mit einer Pistole am Hosenbund in die Schule gegangen sei. Ausgestattet mit Helmen, schusssicheren Westen und Maschinenpistolen stürmten die Polizeibeamten das Schulgebäude und suchten jeden Raum ab.