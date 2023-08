Rostock: An elf Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Kostenfrei bis 16:13 Uhr lesen

TV

„Hartz und herzlich“ in Rostock: Ab wann die neue Folgen mit Cindy, Jenny und Sandra laufen

Wenn Cindy, Mali und Co in der RTL-2-Sozialdoku auf Sendung gehen, schalten viele den Fernseher ein. Jetzt werden neue Folgen aus dem Blockmacherring von Groß Klein gesendet. Cindy muss ihre Kinder zurücklassen, Jenny will mit Low Carb abnehmen und Celine träumt vom eigenen Haus.