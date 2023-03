Zwei Entwürfe standen zur Auswahl – einer war bei den Einwohnerinnen und Einwohnern des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen jedoch besonders beliebt. Das wurde am 23. März bekannt gegeben. Was laut dem Favoriten geplant ist und wie es nun weitergeht.

Anwohner stimmten ab: Das wünschen sie sich für den Lichtenhagen Park in Rostock

Rostock. Es ist ein eindeutiges Ergebnis: Die Lichtenhäger haben mit einer Mehrheit von 71 Prozent für ihren favorisierten Plan für den neuen Park gestimmt. Zwischen zwei Entwürfen konnten die Einwohnerinnen und Einwohner nach einer Infoveranstaltung der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) am 7. März wählen. Insgesamt nahmen danach 459 Menschen an der Abstimmung teil. Am Donnerstag, 23. März, wurde nun das Ergebnis mitgeteilt.

Der Wunsch-Entwurf setzt auf eine Verbindung zu dem Stadtteil Lütten Klein sowie viel Natur, Landschaft und Kultur. Alle Bäume der bislang noch naturbelassenen Fläche sollen laut des Plans des Landschaftsarchitekten Hannes Hamann erhalten werden. Am südöstlichen Eingang soll ein Fitnessband entstehen. Auch eine Aussichtsplattform soll auf dem Rodelberg gebaut werden.

Noch ist der Entwurf allerdings nicht beschlossen: Das Konzept soll überarbeitet und dann final den Ämtern vorgelegt werden. Mit den Bauarbeiten wird dann voraussichtlich im Sommer 2024 begonnen werden. Die Fertigstellung ist dann für den Sommer 2025 geplant.