﻿Trotz Planungsstopp für neue Straßenbahnlinie in Rostock: Anwohner unzufrieden

Rostock-Reutershagen. Die neue Straßenbahnstrecke durch den Rostocker Westen, sie liegt vorerst auf Eis. Doch ihre Sorgen vor dem, was sie bringen könnte, wollten zahlreiche Einwohner des Stadtteils Reutershagen dennoch zu Gehör bringen. Fast 100 Menschen waren am Dienstagabend zur Sitzung des zuständigen Ortsbeirats in das Freizeitzentrum gekommen.

Zwar standen die Pläne von Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) und Hansestadt nicht mehr auf der Agenda des Gremiums – wegen der massiven Kritik hatte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) die fertige Beschlussvorlage tags zuvor zurückgezogen – bestimmendes Thema des Abends war die angedachte neue Linie zwischen Zoo und Reutershagen dennoch. Denn viele Anwesende trauen dem Frieden nicht.

Ortsbeiratschefin: „Nicht nur im Sinne der Kleingärtner denken“

„Wir stimmen heute nicht über den Vorschlag ab, wollen aber trotzdem darüber sprechen, weil viele von ihnen sicherlich extra deswegen gekommen sind“, sagte die Ortsbeiratsvorsitzende Kathrin Maaß (CDU) zu Beginn der Sitzung. Gleichzeitig warnte sie davor, nicht nur im Sinne der betroffenen Kleingärtner zu argumentieren, sondern im Sinne aller Bewohner des Stadtteils. „Das muss allen klar sein“, so Maaß.

Mit ihrer Aussage nahm sie Bezug darauf, dass in den vergangenen Wochen vor allem diejenigen gegen die neue Bahntrasse mobil machten, die eine Parzelle in den Anlagen „Edelweiß“, „Am Waldessaum III und VII“, „Unkel Bräsig“ oder „Barnstorf“ bewirtschaften. Dort könnten laut vorgestellten Plänen von Stadt und RSAG zufolge mindestens 150 – im schlimmsten fall sogar 1500 Kleingärten verschwinden.

Das zumindest vermutet die Rostocker SPD, las aus der Machbarkeitsstudie, dass in der Gartenstadt 2700 neue Einwohner und 500 neue Arbeitsplätze möglich seien – durch den Bau neuer Wohnungen. Thoralf Sens, der stellvertretendes Mitglied im Ortsbeirat Reutershagen und Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bürgerschaft ist, warnte am Abend davor, dass das Problem nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben sei.

Reutershäger für neue Linie vorbei an Schwimmhalle und Zoo

Nachdem OB Kröger die ursprünglichen Pläne zunächst auf Eis gelegt hat und „das zugrunde liegende Gutachten gemeinsam vertiefen lassen“ will, könnte jetzt eine andere Strecke in den Fokus rücken, die abseits der Gärten liegt. Stattdessen könnte die neue linie durch die Tschaikowskistraße führen, vorbei an Schwimmhalle und Ospa-Arena. Die deutlich bessere Variante, wie einige Anwesende auf der Sitzung am Dienstagabend meinten. „Wir brauchen keine neue Straßenbahn in Reutershagen“, sagte ganz klar Christiane Axmann.

Ebenfalls ein Unding wäre es für viele Bewohner des Stadtteils, dass einer neuen Straßenbahnstrecke Grünflächen zum Opfer fallen könnten – egal ob Kleingärten oder einzelne Bäume. „Es wird immer mehr versiegelt und immer heißer in der Stadt. Das kann doch niemand wollen“, erklärte eine junge Frau, die Mutter zweier Kinder ist.

Was vielen Bewohnern der Blöcke im nordwestlichen Teil Reutershagens außerdem wichtig ist, fasste Ortsbeiratschefin Maaß zusammen: „Wir sind dagegen, dass die Linie 25 geändert wird. Das wäre eine deutliche Verschlechterung für viele Reutershäger, aber auch für das Hansaviertel mit Schwimmhalle, Stadion und Uniklinik.“ Diese Busverbindung streichen zu wollen, hatten die Verantwortlichen der RSAG bei der Vorstellung der Vorteile der Westtrasse angegeben, die vorbei am Christophorus-Gymnasium und durch die Gärten führt.

Neue Pläne sollen Folgen für ganz Rostock bewerten

Als äußerst problematisch bewertete Ortsbeiratsmitglied Adelheid Priebe (SPD) die bisher vorgelegten Varianten in der Beschlussvorlage von RSAG und Hansestadt. So müsse die Schaffung neuer Straßenbahnstrecken immer ganzheitlich betrachtet werden – mit allen Folgen für ganz Rostock. Von der neuen Beschlussvorlage erhoffe sie sich mehr Weitsicht, so die Reutershägerin.

Wann Rathaus und RSAG ihre neuen Pläne vorstellen werden, ist aktuell allerdings noch nicht abzusehen. Anwohner und Kleingärtner erhoffen sich, diesmal frühzeitig von den Ideen zu erfahren „und nicht erst dann, wenn der erste Spaten gesetzt wird“, wie ein Reutershäger am Abend sagte.