﻿Rostocker ist „Weinhändler des Jahres“ – teuerster Tropfen kostet 3000 Euro die Flasche

Armin Neumann in seinem Geschäft Weine & Mehr in der Breite Straße 11 in Rostock.

Rostock. Am Weingeschmack der Rostockerinnen und Rostocker würde Armin Neumann gern noch etwas feilen. „Es gibt regionale Unterschiede und der Mecklenburger mag es nicht ganz so supertrocken“, sagt der Inhaber von „Weine und Mehr“ am Ende der Breiten Straße. Schade eigentlich, wer einen Bogen um trockene Rebsäfte mache, verpasse mindestens die Hälfte an möglichen Geschmackserlebnissen, ist der Händler überzeugt. Das zu optimieren, sehen Neumann und seine fünf Mitarbeiter als eine ihrer Aufgaben an. Dabei befinden sie sich offenbar auf dem richtigem Weg. Der bayerische Spitzengastronomie-Ausstatter Zieher adelte die Rostocker jetzt bei einem Wettbewerb als „Weinfachgeschäft des Jahres“.

„Darüber haben wir uns sehr gefreut“, sagt Armin Neumann. Die Anerkennung zeige, dass sein Angebot mittlerweile weit über Rostock hinaus wahrgenommen und geschätzt werde. 1600 Flaschen Wein und Spirituosen im Wert von mehreren hunderttausend Euro lagern in seinem lichtdurchfluteten Ladenlokal.

Tausende Flaschen im Fischereihafen

An den holzvertäfelten Wänden der denkmalgeschützten Räume sind noch die Original-Wandbilder mit leicht kitschigen Winzer- und Brennereimotiven zu sehen. Schon immer wird in dem Eckgebäude an der als Prachtboulevard ab 1953 errichteten Langen Straße Wein verkauft. Die Künstler und Handwerker mussten damals improvisieren – und lagen schon mal daneben. Ein Bild zeigt Kirschblätter, darüber steht groß „Wacholder“. Weitere tausende Flaschen warten in einem Lager im Fischereihafen auf ihre Entkorkung. Von hier werden Gastronomiekunden beliefert, darunter das Hotel Neptun.

Teuerster Tropfen im Laden ist ein Rum der sagenumwobenen Destillerie Caroni aus Trinidad. Die Flasche kostet 3000 Euro. Nicht wenige Produkte dringen in solche Regionen vor, das Angebot zu drei- und vierstelligen Preisen kann sich sehen lassen. Wer kauft denn so etwas? „Es gibt in Rostock einen Markt dafür“, sagt Armin Neumann. Wohlhabende, die sich so etwas leisten wollen und das auch tun. Die Szene sei zwar überschaubar, das Interesse an Whisky und anderen Edel-Tropfen im obersten Preissegment nehme zu. Der Durchschnittspreis der „normalen“ Weine, die bei „Weine und Mehr“ den Besitzer wechseln, steigt übrigens ebenfalls seit Jahren an.

Gin-Absatz geht zurück, dafür kommt Tequila

Neumann unterstützt gezielt Erzeuger, die sich auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit verstehen. Viele davon kennt er persönlich. Regelmäßig besucht er Winzer in klassischen Weinländern wie Italien und Frankreich.

Wie bei allen Konsumprodukten gibt es auch bei starken Getränken Moden, die kommen und gehen. Die Gin-Ära, die bis vor Kurzem dominierte, „geht seit zwei Jahren wieder zurück“, hat Neumann beobachtet. Stattdessen gewinnt Whisky mehr Liebhaber. Und ein Trend aus den USA kommt allmählich auch in Rostock an: Hochpreisiger Tequila. Schauspieler George Clooney befeuert den Hype mit einer eigenen Marke. Und bei Neumann stehen gelegentlich zwei Meter große Basketballspieler von den Rostocker Seawolves im Laden und checken mit starkem amerikanischen Akzent das Tequila-Sortiment.

Mit dem alten Fiesta über die Alpen zu den Winzern

Angefangen hat alles vor 29 Jahren. Neumann war im Rostocker Studentenkeller für die Weine zuständig. „Damals tranken Studenten vor allem Rotwein, nicht so viele Longdrinks wie heute“, erzählt der 53-Jährige. Schnell sprach sich herum, dass er sich gut auskannte. Bald orderten auch andere Gastronomen ihren Wein bei ihm. 1993 fuhr er dann zum ersten Mal mit seinem alten Ford Fiesta über die Alpen, um bei Winzern, die er bisher nur vom Namen her kannte, ein paar Kisten Wein zu kaufen. Wenig später meldete er eine Gewerbe an, ließ sich bei der IHK beraten und legte los.

Nächstes Jahr feiert das Unternehmen runden Geburtstag, die Party findet, wenn es klappt, in der Rostocker Kunsthalle statt, die sein Bruder Uwe Neumann leitet. Bereits 2019 fand dort eine Weinparty statt.