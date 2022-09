﻿Theta-Healing und Astrologie in Rostock: Eigenes Potential erkennen und Probleme lösen

Rostocker wehren sich gegen Kritik an zu hohem Gasverbrauch: „Ich will zu Hause nicht frieren“

„Sehr ernüchternd“: Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, mahnt, dass in der vergangenen Woche deutschlandweit deutlich mehr Gas verbraucht wurde als zu dieser Zeit in den Vorjahren. Er warnt vor einer Gasmangellage. In Rostock bemühen sich die Menschen zu sparen – aber nicht alle.