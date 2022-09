Rostock: Auffahrten zur A 19 zeitweise gesperrt

Am 27. und 28. September werden an der Autobahn-Anschlussstelle Rostock-Süd in beide Richtungen Restarbeiten vorgenommen.

Rostock. Autofahrer in und um Rostock müssen sich am Dienstag und Mittwoch auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Auffahrten zur Autobahn 19 an der Anschlussstelle Rostock-Süd werden zeitweise gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte. Der Grund seien „notwendige Restarbeiten zur Schadstellensanierung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

So ist am Dienstag (27. September) die A-19-Auffahrt Rostock-Süd in Richtung Überseehafen im Zeitraum zwischen 9 und 13 Uhr für eine Stunde nicht befahrbar. Einen Tag später die Anschlussstelle in Richtung Berlin von 9 bis 13 Uhr durchgängig dicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von OZ