﻿Berufssuche am Tischkicker: Jobfactory in Rostock bringt Schüler und Arbeitgeber zusammen

Alle Infos zur Jobfactory

Die Jobfactory findet dieses Jahr am Freitag, 15. September, von 9 bis 15 Uhr und am Samstag, 16. September, von 10 bis 15 Uhr in der Hansemesse in Rostock statt. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Vorab können Interessierte sich eine Messebroschüre bestellen oder sich online auf jobfactory.de zu allen Ausstellern informieren.