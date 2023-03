﻿Ausgelassene Frauentagsparty mit Striptease-Show in Rostock: „Den besten Stripper habe ich zuhause“

Rostock. Es ist 22.30 Uhr und vor dem Ratskeller auf dem Neuen Markt in Rostock stehen Trauben von Frauen jeden Alters. Ihr heutiges Ziel: Reinfeiern in den Internationalen Frauentag. Denn erstmalig ist dieser Tag ein Feiertag in MV. Das nutzen die über 300 Ladys gerne aus, weil sie am nächsten Tag nicht früh zur Arbeit müssen. 

„Endlich können wir den uns schon lange zustehenden Feiertag feiern“, sagt die 34- jährige Isabell. Männer hätten ja schon immer an Christi Himmelfahrt frei, ergänzt ihre Freundin Carlotta. Heute stoßen beide auf sich an, ihre anderen Mädels kämen später nach. Männer dürften auch erst nach 24 Uhr rein. „Sie gehören zu jeder Party mit dazu, egal, ob man Single ist oder nicht“, sagt die Rostockerin, die das begrüßt. „Schöne Männer angucken geht immer“, schmunzelt die 26-jährige Carlotta im Hinblick auf den angekündigten erotischen männlichen Tänzer. Bisher sind die einzigen männlichen Personen auf der Party die Barkeeper, die die Drinks mixen.

Isabell und Carlotta (v.l.) feiern, dass die Frauen endlich ihren eigenen Feiertag bekommen. Für die Beiden war das längst überfällig. © Quelle: Martin Börner

Auch die 47-jährige Mandy und ihre drei Freundinnen freuen sich auf die Tanzshow: „Damit haben sie uns geködert“, erzählt sie lachend. Es sei ihre erste richtige Frauentagsparty, sonst habe sie mit ihren Mädels gemütlich den Abend bei einem Dinner privat zuhause verbracht. Der Mann habe auch leckeres Essen besorgt. Heute trinken sie nicht nur einen Lillet Wildberry, sondern „zu dem Song haben wir auch schon echt gut abgefeiert.“

Ines (52) und Franziska von der Intensivpflege Schneider haben vorher noch lecker im Ratskeller geschlemmt und sind gleich zur Party sitzen geblieben. „Unsere männlichen Kollegen übernehmen morgen unseren Dienst, wir haben frei“, freut sich die 43-jährige Franziska, die zusammen mit ihren fünf Kolleginnen zum erstem Mal den Frauentag richtig zelebriert.

Marianna hat doppelten Grund zur Freude: Sie hat an ihrem Geburtstag nun immer frei, weil sie am 8. März geboren wurde. Sie wird 38 Jahre alt und feiert das mit ihren Freundinnen. Nur etwas enttäuscht war sie anfangs, weil sie trotz der Eintrittskarten eine halbe Stunde in der Schlange draußen anstehen musste. Und der versprochene „For free Prosecco“ war auch schon alle, als sie eintrafen. Und: „Es ist abgefahren voll, nur der Stripper könne es noch rausreißen“, erzählt sie lachend.

Nina, Katrin, Steffi und Marianna (v.l.) haben zusammen Spaß auf ihrer ersten Frauentagsparty. Marianna feiert gleichzeitig ihren 38. Geburtstag. © Quelle: Martin Börner

Nur einer Frau scheint der Tänzer heute Abend egal zu sein – Lene: „Scheiß auf den Stripper, den besten habe ich eh zuhause“, sagt sie lachend. Ähnlich sehen es auch die drei Frauen Nadja, Melanie und Evelin, die seit mehr als 20 Jahren befreundet sind. Kennengelernt haben sie sich über ihre Männer, deshalb lautet auch das klare Statement: „Gucken darf man immer, gegessen wird allerdings zuhause.“

Die Stimmung steigt – Stripper gibt Gas

Gegen 23.30 Uhr fragt der Stralsunder DJ Streifenhörnchen durchs Mikro: „Seid ihr horny?“ 24 Uhr. Das Warten hat ein Ende. Der Stripper erscheint auf der Tanzfläche. Ein Stuhl steht bereit. Er holt sich eine Dame aus dem kreischenden Publikum. Dann legt er los mit seinen Moves. Verkleidet in schwarzer Uniform als Polizist mit Cap und Sonnenbrille, nimmt er sein „Opfer“ unter die Lupe, leuchtet sie durch, legt ihr Handschellen an und scharwenzelt um sie herum, versohlt ihr mit seinem Gürtel den Po. Der Menge drum herum dauert das alles zu lange. „Ausziehen!“ fordern sie lautstark im Chor. Zwei weitere Frauen mischen sich dazu und tanzen mit.

Der Stripper sorgte bei vielen anwesenden Frauen für ordentlich Stimmung und leichte Schnappatmung. © Quelle: Martin Börner

Der braungebrannte Tänzer hat allerhand zu tun, er kommt ins Schwitzen. Er steift seine Uniform langsam ab, bis er nur noch in Boxershorts dasteht. Die Frauen stehen im Kreis und beäugen seine Bewegungen alle genau, kreischen, jubeln und feuern ihn an. Schließlich ist er nackig, sein bestes Stück bedeckt er mit einer amerikanischen Flagge und bedankt sich bei den Ladys für die gute Stimmung im Saal.

Auch Männer dürfen mitfeiern

An diesem Abend waren Männer wie Steffen und Basti (v.l.) ganz klar in der Unterzahl. © Quelle: Martin Börner

Nun dürfen auch die männlichen Partygäste rein, die dennoch eindeutig in der Minderheit bleiben. Darunter sind Basti und Steffen. Die Single-Männer wollen nur tanzen und einen guten Abend haben. Der 38-jährige Rostocker Basti gibt aber zu: „Es wäre toll, eine Frau heute Abend kennenzulernen“. Seit rund vier Jahren geht er alleine durchs Leben. Die Auswahl von wunderschönen und so unterschiedlichen Ladys ist an diesem Abend im Ratskeller enorm.