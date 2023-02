Auto brennt lichterloh in Rostock – doch die Technik der Feuerwehr streikt

Ein Pkw stand Samstagabend auf einem Parkplatz in Rostock-Lichtenhagen in Flammen.

Gleich mehrere Notrufe sind Samstagabend bei der Rostocker Polizei und Feuerwehr eingegangen. Auf einem Parkplatz an der Teterower Straße stand ein Pkw in Flammen. Doch die Brandschützer konnten zunächst nur tatenlos zusehen. Was passiert ist.