Auto und Wohnmobil stoßen auf Rostocker Kreuzung zusammen – zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Rettung aus der Ostsee

Eine Urlauberin hat sich am Dienstag in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) in Lebensgefahr gebracht. Sie sprang trotz gefährlicher Strömungen und gelber DLRG-Flagge mit ihrem Sohn und der Tochter einer Freundin in die Ostsee. An die Buhnen gespült, verloren die drei die Kontrolle. Sie konnten in letzter Minute gerettet werden.