Autofahrer fährt betrunken gegen Laterne in Rostock – und flieht zu Fuß

Beliebtester Spielplatz in Doberan wieder für Kinder freigegeben

Der Spielplatz am Kornhaus in Bad Doberan ist fertig: Für 100 000 Euro wurden innerhalb von rund 15 Wochen die Spielgeräte sowie insgesamt 200 Tonnen Sand erneuert. Bei der Sanierung wurde auf gleiche Geräte gesetzt. Die Anlage passt so weiter ins denkmalgeschützte Klostergelände.