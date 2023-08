﻿Rostock: Autofahrerin (78) übersieht beim Abbiegen Straßenbahn

Rostock. Eine Autofahrerin in Rostock hat beim Abbiegen eine Straßenbahn übersehen und ist mit der Bahn zusammengestoßen. Die Frau (78) wurde bei der Kollision verletzt, zudem entstand hoher Sachschaden, auch der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

Fahrerin hatte die Straßenbahn übersehen

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt am Montagmittag gegen 13.15 Uhr. Die 78-jährige Fahrerin eines VW Passat war in der Parkstraße unterwegs und bog in den Kiebitzberg ab. Dabei übersah sie die parallel zu ihr fahrende Straßenbahn. Obwohl der Bahnfahrer noch eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern.

Der Passat verkeilte sich im Frontbereich der Bahn und blieb mitten auf den Gleisen stehen. Wegen der Bergungsmaßnahmen musste der Straßenbahnverkehr zeitweilig eingestellt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kam auch die Berufsfeuerwehr zum Einsatz.

Die 78-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 15 000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern gegenwärtig an.

