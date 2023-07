﻿Elternglück im Doppelpack: Gleich vier Mal Zwillinge in Rostocks Südstadtklinik geboren

Rostock. Baby-Alarm im Hochsommer: Im Zeitraum vom 3. bis 10. Juli erblickten im Klinikum Südstadt Rostock insgesamt 56 Kinder das Licht der Welt. Darunter 27 Mädchen und 29 Jungen. Einige kamen gleich im Doppelpack: Vier mal gab es im Kreißsaal Zwillinge zu bestaunen.

Den Anfang machten die Zwillingsjungs Luka (2940 g und 47 cm) und Leon (2850 g, 48cm) am 3. Juli. Am eiligsten hatte es Luka, der um 13:40 Uhr geboren wurde, dann folgte um 13:42 Uhr Leon. Beide wohnen künftig in Rostock.

Name Mila in der Woche besonders beliebt

Nur einen Tag später hieß es wieder Zwillingsalarm im Kreißsaal: Aveline und ihr Bruder Tristan machten ihre Familie am 4. Juli stolz. Um 18:01 kam erst der Junge und 18:09 Uhr auch das Mädchen in der Südstadtklinik zur Welt. Ihre zarten Maße: Aveline war 43 Zentimeter groß und wog 2340 Gramm. Bei Tristan waren es 45 Zentimeter und 2430 Gramm.

Unter den Mädchen der Woche waren auch zwei künftige Namensvetterinnen. Bereits am 4. Juli hat Mila ihre Familie in Rostock glücklich gemacht. Sie kam um 9:35 Uhr zur Welt - mit 3100 Gramm und 47 Zentimetern. Sechs Tage später konnte sich eine weitere Rostocker Familie über ein Mädchen namens Mila freuen: Am 10. Juli kam Mila (48 cm und 3110 g) um 17:25 Uhr zur Welt.

Neu-Rostockerin ist auch Ngoc Han (49 cm und 3110 g). Sie erblickte am 9. Juli um 19:12 Uhr das Licht der Welt. Die kleine Julianna wurde am 9. Juli um 18:55 Uhr in der Südstadtklinik geboren. Sie ist 51 Zentimeter groß und 3540 Gramm schwer. Ihr Zuhause ist künftig Broderstorf.

Mads Wittke kam am 6. Juli um 10:14 Uhr in der Südstadtklinik zur Welt. Er ist 52 Zentimeter groß und 3710 Gramm schwer. Seine Heimatstadt ist jetzt Bad Doberan. In den Abendstunden des 7. Juli machte sich Neu-Ribnitz-Damgartenerin Liljana auf den Weg. Das 49 Zentimeter große und 2975 Gramm schwere Mädchen kam um 22:02 Uhr zur Welt. Wonneproppen Antonia ist ebenfalls aus der Bernsteinstadt. Sie bringt zur Geburt am 10. Juli um 10:38 Uhr stolze 53 Zentimeter und 4180 Gramm mit und ist künftig in Damgarten zu Hause.

Wonneproppen Bjarne und Leichtgewicht Jakob

Der süße Jakob ist ebenfalls ein Juli-Kind. Am 9. Juli um 17:50 Uhr geboren, brachte der Junge 2435 Gramm auf die Waage und maß 46 Zentimeter. Der Kleine ist künftig in Rostock zu Hause. Genau wie Marli Anneliese, die am 6. Juli das Licht der Welt erblickte. Die Rostockerin kam als kleine Nachteule um 3:49 Uhr zur Welt und wog 3950 Gramm bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern.

Elisabeth Anja erblickte am 11. Juli um 21:54 Uhr im Südstadtklinikum das Licht der Welt. Die Neu-Rostockerin war 51 Zentimeter groß und 3715 Gramm schwer. Ein echter Wonneproppen ist der süße Bjarne mit seinen 4400 Gramm und 54 stolzen Zentimetern Geburtsgröße. Er kam am 4. Juli um 15:48 Uhr in Rostock zur Welt.

Der kleine Arthur Marle (48 cm, 3120 g) erblickte am 6. Juli um 11:45 Uhr das Licht der Welt und ist künftig in Gnoien zu Hause. Auf den Namen Leya Mimi hört künftig ein Mädchen, das am 4. Juli um 17:28 Uhr geboren wurde. Sie wird in Teterow zu Hause sein. Bei ihrer Geburt wog sie 2730 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Die kleine Bogi (51 cm, 3940 g) ist die jüngste Einwohnerin in ihrer Heimatstadt Marlow. Sie kam am 6. Juli um 2:08 Uhr zur Welt. Julia heißt das jüngste Wunder einer Familie aus Dolgen am See. Sie wurde am 5. Juli um 11:01 Uhr geboren, brachte 3310 Gramm auf die Waage und maß 47 Zentimeter.

Viele kleine Neu-Rostocker

Lotta erblickte am 7. Juli um 11:31 Uhr das Licht der Welt. Sie ist 49 Zentimeter groß und wiegt 2940 Gramm. Der kleine Jannis ist am 6. Juli um 9:38 Uhr in Rostock zur Welt gekommen. Der Junge maß 49 Zentimeter und wog 3470 Gramm.

Die Neu-Rostockerin Luissa (51 cm und 3400 g) wurde am 7. Juli um 6:48 Uhr geboren. Noch als Juni-Kind am Rostocker Südstadtklinikum kam Emilia (49 cm und 3405 g) zur Welt. Sie wurde am 28. Juni um 22:34 Uhr geboren und ist künftig ebenfalls in Rostock zu Hause.

OZ