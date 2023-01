﻿Rostock: Junge-Bäckerei eröffnet größte Filiale in Brinckmansdorf

Viel zu lange mussten die Brinckmansdorfer auf einen Bäcker warten. Bäckerei Junge hat mit der Eröffnung ihrer neuen Filiale die Lücke geschlossen. Insgesamt 68 Filialen betreibt die Bäckerei-Kette in MV – die größte nun in Brinckmansdorf. Was der neue Laden zu bieten hat.

Rostock-Brinckmansdorf. Es duftet nach Kaffee und frisch gebackenem Brot, eine Armee leuchtender Orangen weist den Weg zu selbst gepresstem Saft – oder doch lieber ein fluffiges Omelett mit Petersilienhäubchen?

Ob Gebäck zum Mitnehmen oder ein gemütliches Frühstück vor Ort – in der neuen Bäckereifiliale mit Café in Brinckmansdorf ist das jetzt endlich möglich.

„Ich hab 24 Jahre lang auf den Bäcker hier gewartet“

„Ich hab 24 Jahre lang darauf gewartet, dass der Bäcker hierherkommt“, freut sich Ingrid Kowatsch darüber, nun fußläufig ein Café in der Nähe zu haben und ihr Frühstück zu genießen. Gemeinsam mit Eberhard Volkmer lässt es sich die Rostockerin schmecken. „Und das Personal ist auch so freundlich wie in allen Filialen eigentlich“, finden die beiden Bäckerei-Liebhaber.

Ingrid Kowatsch und Eberhard Volkmer treffen sich im neuen Café gerne zum gemeinsamen Frühstück. © Quelle: Martin Börner

„Endlich muss ich nicht mehr in die Stadt fahren, um meine Dinkelbrötchen zu bekommen“, sagt Ingrid Kowatsch. Eberhard Volkmer fügt hinzu: „Vor allem ist es super, dass sie auch sonntags geöffnet haben.“ Nicht nur die beiden sind jetzt schon entschlossen, Stammkunden zu werden. „Wir haben viele Stammkunden, die ich auch schon aus anderen Filialen kenne“, erzählt Sibylle Stoff, Geschäftsleiterin der neuen Junge-Bäckerei und seit 2015 im Unternehmen.

So gemütlich ist es in der neuen Filiale der Bäckerei Junge in Rostock-Brinckmansdorf. © Quelle: Martin Börner

200 Quadratmeter im Wohnzimmerstil mit Kinderspielecke

Die 45-Jährige leitet nun den größten Laden, den die Bäckereikette in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. 68 Filialen betreibt Junge in MV insgesamt. „Wir haben hier 200 Quadratmeter und sogar noch 30 Quadratmeter Reserve. Der Wohnzimmerstil hat was Kuscheliges und ist auch familienfreundlich mit einer Extra-Kinderspielecke. Da können Eltern mal entspannt sitzen und Kaffee trinken“, sagt Sibylle Stoff über die großzügige und stimmungsvoll beleuchtete Fläche mit gemütlichen Sitzgelegenheiten.

Für die Kleinen gibt es in der neuen Filiale der Bäckerei Junge eine großzügige Spielecke. © Quelle: Martin Börner

Auch Jana (37) und Felix Laude (35) gönnen sich an ihrem freien Tag ein ausgiebiges Frühstück zu zweit. „Wir kommen extra aus Sanitz hierher, das ist immer noch näher als Bentwisch“, erklärt Jana, die gerade ihr frisch zubereitetes Omelett bekommen hat. Felix Laude: „Außerdem liegt es auf dem Weg, da kann man sich schon mal öfter einen Abstecher gönnen.“

Jana und Felix Laude genießen ihren freien Tag mit Omelette und Lachsbrötchen. © Quelle: Martin Börner

Bäckerei-Junge in Brinckmansdorf: „Wir schneiden alles, was der Kunde braucht“

Sechzehn Mitarbeiter kümmern sich in der neuen Filiale um das Wohl der Kunden. Die beliebteste Spezialität? „Schon das Franzbrötchen“, überlegt Sibylle Stoff. Und hebt noch eine Besonderheit hervor: „Wir schneiden alles! Nicht nur Brot, auch Baguette – im Grunde alles, was der Kunde braucht.“ Berechnet wird nach Gewicht, nicht nach Augenmaß. Geöffnet hat das Bäckerei-Café am Platz neben Media Markt und Co. unter der Woche von 7 bis 18 Uhr, am Wochenende von 7 bis 17 Uhr.

Der Thekenbereich der neuen Filiale der Bäckerei Junge in Rostock-Brinckmansdorf. © Quelle: Martin Börner

„Wir probieren das jetzt mal so aus“, sagt Stoff. „Viele kommen morgens zum Frühstück, aber auch zu Kaffee und Kuchen am Nachmittag.“ Noch sind hier ja nicht nur die Backwaren frisch, sondern auch die Erfahrungswerte, wie stark der Laden frequentiert wird. Aber die Zeichen stehen gut – schon zu lange gab es keinen Bäcker in Brinckmansdorf. Darauf einen Toast!