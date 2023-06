Taufe mit Hindernissen

Bundespolizei tauft größtes Einsatzschiff in Warnemünde – was die „Neustadt“ alles kann

Mehr Aufgaben, schwierigere Einsätze: Die Bundespolizei See hat am Sonnabend in Warnemünde ihr neues Einsatzschiff „Neustadt“ getauft. Was das größte Schiff der Bundespolizei alles kann und wobei es helfen soll.