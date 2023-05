Kostenfrei bis 19:01 Uhr lesen

Branche ausgebremst?

Mehr Zulassungen, weniger Verkäufe: Wohnmobil-Händler in MV sind in Sorge

Die Zahl der Wohnmobilzulassungen in Rostock ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor. Allein im vergangenen Jahr sei eine Zunahme um fast elf Prozent registriert worden. Viele Händler in MV sind dennoch in Sorge. Denn: Bei den Verkäufen zeichnet sich ein ganz anderer Trend ab.