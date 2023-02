﻿Beste Google-Bewertungen: Das sind die beliebtesten Bars und Pubs in Rostock

Wer mit Cocktails das Wochenende feiern oder ein Bier zum Feierabend trinken möchte, findet in Rostock und Warnemünde tolle Lokale dafür. Die Restaurant-Szene bietet viele Locations für After-Work-Treffen oder das Vorglühen für Club-Partys. Wo ist es am besten? Ein Blick auf die Google-Bewertungen zeigt es.

Rostock-Warnemünde. Egal, ob man zum Feierabend mit Freunden und Kollegen ein Bierchen zischen oder mit einem Cocktail auf das Wochenende anstoßen möchte: In Rostock und Warnemünde gibt es jede Menge Locations, die abends einen Besuch wert sind. Doch wo ist es am besten?

Einen Anhaltspunkt bieten die Bewertungen auf Google. Die hat sich die OZ genauer angesehen und stellt Adressen vor, die hier aktuell (Stand 30.1.2023) besonders punkten. Aufgrund der Fülle an Lokalitäten beschränken wir uns auf die Lokale, die vorwiegend Getränke anbieten, in den Abendstunden geöffnet haben und mindestens 4,5 von 5 möglichen Sterne sowie mehr als 200 Bewertungen bei Google haben.

Farellis: 4,6 Sterne bei 284 Bewertungen

Im Sommer lockt der Biergarten, im Winter die gut bestückte Bar drinnen: Champagner-Drinks, Sours, Cocktails und Eigenkreationen des Farellis-Teams erwarten die Gäste im Lokal am Brink. Hannes Grille hat einen „wundervollen Abend gehabt mit den leckersten Cocktails, die ich jemals getrunken habe. Top Personal mit super Beratung und ein loungiges Ambiente“, lobt er. Raimond Straß besucht die Bar öfter und meint: „Eine der ganz wenigen Bars, die einen perfekten Flying Cangaroo hinkriegen und dabei auch noch cool, freundlich und schnell sind.“

Stadtkind: 4,6 bei 379 Google-Einträgen

Klein, aber fein – das scheint auf die Bar in der Leonhardstraße zuzutreffen. Das Stadtkind von Chefin Stephanie Maass beschreibt sich selbst als „der perfekte Ort, um mit Freunden gesellig zu sitzen genauso wie für das Vorglühen, bevor es auf die Piste geht.“ Dem Publikum gefällts. Jana schreibt: „Mega leckeres Essen und geniale Cocktails! Wir hatten einen tollen Abend und haben uns sehr, sehr wohl gefühlt!“ Stefan Meinecke ist ebenfalls zufrieden: „Toller Service, tolle Auswahl an Spirituosen, einfach tolle Bar!“

Mash: 4,6 Sterne bei 299 Bewertungen

Die Cocktail- und Shisha-Bar Mash in der Budapester Straße mag nicht groß sein, hat Robert Böhm aber einen großartigen Abend beschert. „Nette Menschen, nettes Ambiente vor allem außen und eine gute Auswahl an Tabaksorten. Sehr zu empfehlen sind auch die alkoholfreien Cocktails.“ Nico Kuhl hat ebenfalls nichts zu nörgeln. „Das Personal ist sehr nett und zuvorkommend, die Pfeifen sind top, Getränke gibt es reichlich und viele Cocktails sind empfehlenswert. Das Ambiente passt ebenfalls.“ Jette Köpke schreibt: „Beste Shishabar in Rostock!“

Samba: 4,8 Sterne bei 425 Bewertungen

Die Cocktailbar Samba in der Warnemünder Seestraße hat Stefan Gympel begeistert. „Was für ein toller Abend, Bedienung, tolle Chefin. Mega Ambiente und normale Preise. Für mich der beste Laden in Warnemünde.“ Dem kann Mathias Starke nur zustimmen. „Sehr leckere Cocktails, sowohl alkoholische als auch nicht-alkoholische, dazu freundliche Bedienung und humane Preise. Zudem nettes Ambiente.“ Marco Hasse berichtet: „Ein Cocktail, der anders als in unserer Vorstellung geschmeckt hat, wurde ohne Probleme gegen einen neuen getauscht. Tolles Ambiente, definitiv Wiederholungsgefahr.“

Klönstuv: 4,7 Sterne bei 411 Bewertungen.

Mit Drinks wie dem „Rostigen Nagel“ beschert Wirt André Kroboth Gästen in Warnemündes einziger Raucherkneipe Klönstuv heitere Stunden. Prominente und Politiker, Einheimische und Touristen – wer noch nach Mitternacht in lustiger Gesellschaft einen Absacker trinken möchte, kehrt hier ein.

Peter Weinberg ist Stammgast. Nicht ohne Grund. „Super Ambiente, das Personal ist natürlich und sehr aufmerksam. Es gibt viel zu lachen.“ Niklas Dell hat den Abend in der Klönstuv genossen. „Ein super Ambiente, auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“. Für Anne Grams ist die „Klöne“ ein Muss für alle Warnemünde-Urlauber. „Ein echtes Original.“

Schallmauer: 4,5 Sterne bei 563 Bewertungen

Auf die Location fliegen Nachtschwärmer: Die Fliegerkneipe Schallmauer bietet neben Bier, Schnaps und Longdrinks einen Einblick in Rostocks Luftfahrtgeschichte. René Neubert kommentiert: „Sehr zuvorkommender und netter Service. Tolles Ambiente, leckeres Bier zu guten Preisen.“ Torsten Fuhlbrügge hat Silvester in der Bar gefeiert und berichtet: „Eine echt super Kneipe und das Personal einfach top und sehr nett. Uns wurde sogar angeboten, uns nachts zu unserem Hotel zu fahren, Wahnsinn.“ Lars Thomas wäre am liebsten geblieben. „Der Laden ist so liebevoll und rustikal arrangiert, dass man mich eigentlich hätte raustragen müssen.“

Mambo No. One: 4,6 bei 367 Bewertungen

Der Name klingt nach Lateinamerika, tatsächlich ist das Mambo No. One in der Fritz-Reuter-Straße ein Irish Pub. Irische Whiskeys, Biere und Longdrinks stehen auf der Karte. Das kommt an. Christian Domagalla findet: „Hammer Laden.“ Besonders der Karaokeabend lohne sich. Auch Ljubomir Vukman vergibt 5 Sterne. „Ein Pub zum Wohlfühlen, so wie es sein soll. Gutes Bier, gutes Essen und tolle Stimmung.“ Laut Stephanie Harder lohnt sich der Pub auch, wenn man seinen Hunger stillen will, denn sie schreibt: „Nette Atmosphäre und netter Service. Sehr leckeres Essen.“

Ran an die Bar und alkoholfrei und alkoholische Cocktails testen

Auch andere abends öffnende Lokale haben dank Bier, Caipi und Co. Top-Bewertungen bei Google, allerdings weniger als 200 Rezensionen oder sind mehr Restaurant denn Bar. Dazu zählen die Raucherkneipe B Sieben, die Hafenbar Pier615, das Liberty Delis, das Fachwerk7, das Ursprung, die Unfug-Bar, das Molotow, das Cocktailboot Barke oder die Shark Bar der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Die Wahl des Lokals bleibt Geschmackssache. Von daher ist unsere Liste nur ein Anreiz, sich selbst ins Nachtleben zu stürzen und Rostocks Bars auszuprobieren.