Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an einer Brücke am Schmarler Damm kommt es am 22. April von 6 bis 20 Uhr im Bereich zwischen dem Kreuzungsbauwerk Evershagen und der Kreuzung Hundsburgallee – Marieneher Straße zu einer Vollsperrung. Der Busverkehr wird umgeleitet.

Aufgrund von Bauarbeiten an einer Brücke am Schmarler Damm müssen die Buslinien 38 und 39 am 22. April umgeleitet werden. (Symbolbild)

Rostock: Bauarbeiten am Schmarler Damm – Buslinien 38 und 39 werden umgeleitet

Rostock. Am Samstag, 22. April, werden die Buslinien 38 und 39 in der Zeit von 6 bis 20 Uhr aufgrund von Bauarbeiten umgeleitet.

Die Busse der Linie 38 starten vom S-Bahnhof Marienehe. Die Bushaltestelle befindet sich in der Wendeschleife auf der Seite der Sporthalle. Von S-Marienehe fahren die Busse direkt zur Hundsburgallee und weiter in gewohnter Linienführung. In der Gegenrichtung nutzen die Busse die gleiche Strecke.

Haltestelle Evershagen Süd entfällt in beiden Richtungen

Die Haltestellen Theodor-Storm-Straße, Maxim-Gorki-Straße und Thomas-Morus-Straße werden alternativ von der Linie 39 bedient.

Die Busse der Linie 39 starten am S-Bahnhof Marienehe. Von dort fahren die Busse über S-Evershagen – Stephan-Jantzen-Ring – Roald-Amundsen-Straße – Schmarl Zentrum – S Lütten Klein – St. Petersburger Straße – Helsinkier Straße – Th.-Morus-Straße – Maxim-Gorki-Straße – Theodor-Storm-Straße zur Messestraße und weiter in gewohnter Linienführung. In der Gegenrichtung nutzen die Busse die gleiche Strecke. Die Haltestelle Evershagen Süd entfällt für beide Linien.

Hintergrund: Am Brückenbauwerk Schmarler Damm erfolgen Instandsetzungsarbeiten, die Straße Schmarler Damm wird zwischen Kreuzungsbauwerk Evershagen und Kreuzung Hundsburgallee – Marieneher Straße in beiden Richtungen für den oben genannten Zeitraum voll gesperrt.