Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach OZ-Informationen das Verteidigungs- und das Wirtschaftsministerium aufgefordert, eine Ansiedlung des Offshore-Plattformbauers Smulders in Rostock möglich zu machen. Und jetzt will sogar noch ein zweites Unternehmen in der Hansestadt Plattformen für Windparks fertigen.

