Sturmtief „Ulf“: Baugerüst in Rostock droht umzustürzen

Der kräftige Wind hat die Konstruktion am Freitagabend gelöst. Der Bereich in der Möllner Straße im Stadtteil Lütten Klein ist bis Montag für Autoverkehr und Fußgänger gesperrt.

Sturmtief „Ulf“ hat am Freitagabend im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ein Baugerüst gelöst und in gefährliche Schieflage versetzt.

Rostock. Sturmtief „Ulf“ hat in Rostock mehrfach die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Den bedrohlichsten Einsatz hat es am Freitagabend in Lütten Klein gegeben. Dort hat der starke Wind ein Baugerüst in der Möllner Straße gelöst und in gefährliche Schieflage versetzt. Die Konstruktion, die aktuell für den Bau eines Wohnhauses dient, droht umzustürzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei sperrte die Möllner Straße komplett ab und leitete den Autoverkehr um. Auch Fußgänger durften diesen Bereich nicht passieren. Die Sperrung soll bis Montag dauern, sagte Kristin Hartfil aus dem Polizeipräsidium Rostock. Man versuche aber zuständige Mitarbeiter zu kontaktieren, die die Gefahr eher beseitigen können, hieß es.

Bis Montag soll der Bereich in der Möllner Straße für Autos und Fußgänger gesperrt bleiben. © Quelle: Stefan Tretropp

Ansonsten machten entwurzelte Bäume und abgebrochene Äste Arbeit. So wurde in Evershagen die Fahrbahn im Bereich Theodor-Körner-Straße versperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Insgesamt mussten die Beamten des Polizeipräsidiums Rostock 46 Mal ausrücken. In 14 Fällen kam es wegen des Sturms zu Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich.