Geplante Baustelle auf der B 103: Vollsperrungen im Stadtgebiet Rostock zu erwarten

Newsletter „Usedom“

Von beliebten Sushiköchen auf Usedom und Wolfssichtungen

In der dritten Mai-Woche war auf Usedom, in Wolgast und Umgebung wieder einiges los. Himmelfahrt zog viele Menschen an die frische Luft. Die Rettungsschwimmer in Zinnowitz haben nun eine Wand, um sich bei Einsätzen vor Gaffern zu schützen und in Wolgast hat ein Jäger einen Wolf gesehen. Mehr dazu im Usedom-Newsletter