﻿Rostock baut neue Kleingartenanlage in Südstadt – doch fast keiner will sie haben

Rostock. 22 Strom- und Wasserleitungen wachsen aus dem Boden der ansonsten brachliegenden Fläche. Das Gras wuchert. Es ist ein trauriges Bild, das sich Gartenfreunden an der Nobelstraße in der Südstadt zeigt. Hier könnten nagelneue Kleingärten entstehen. Aber keiner will die Grundstücke pachten.

„Die Flächen liegen seit Jahren brach. Das ist Verschwendung von Steuergeldern“, findet Werner Garlipp. Der Rostocker besitzt seit 1986 einen Garten in der angrenzenden Anlage „Am Südrand“ und hat das Prozedere um die Nachbarfläche mitbekommen: „Es stand mal zur Debatte, ob die Parzellen an unsere Anlage angegliedert werden sollten. Das hätte aber nur Zank gegeben“, so der 74-Jährige.

Betroffene Kleingärtner wollen nicht umziehen

Die Fläche wurde nach Angaben des Grünamtes ursprünglich als Ersatz für überplante Kleingartenanlagen geschaffen. Dafür wendete die Stadt 160 000 Euro auf. „Doch die Resonanz der Kleingärtner blieb zunächst aus“, so Uta Bach, Beauftragte für Kleingärten. Bis die 2017 errichtete Anlage an den Verband der Gartenfreunde e.V. übergeben wird, wird es wohl noch zwei bis drei Jahre dauern. Denn die 22 Grundstücke sind als Ausgleichsfläche für die Pächter aus der Anlage „Pütterweg“ vorgesehen, die für den neuen Stadtteil Groter Pohl weichen soll.

Die neugebaute Kleingartenanlage in der Nobelstraße findet keine Pächter. 22 Strom- und Wasserleitungen wurden dort verlegt. © Quelle: Sarah Klas

Für die betroffenen Kleingärtner „ist es immer noch undenkbar, ihre langjährigen gepflegten Gärten aufzugeben, um an anderer Stelle vom Grund auf neu anzufangen. Diese Entscheidung wäre nicht nur mit erheblichen Kosten verbunden, sondern würde auch bedeuten, ihr Paradies aufzugeben“, erklärt Susann May vom Verband der Gartenfreunde e.V. Auch die Größe der angelegten Kleingärten moniert der Verein. Immerhin könnte eine Parzelle bis zu 400 m² groß sein. Die in der Nobelstraße sind 150 bis 250 m² groß.

Einzig die Don-Bosco-Schule pachtet zwei Parzellen

Ob sie die Ausgleichsfläche nutzen wollen oder nicht: Bis es überhaupt so weit ist, dürfen die Gärten in der Nobelstraße zur „projektgebundenen gärtnerischen Nutzung“ genutzt werden. Immerhin zwei Parzellen werden bewirtschaftet: Die Don-Bosco-Schule hat das Grundstück für ihren Wahlpflichtkurs „Ökologischer Landbau“ gepachtet. „Wir würden uns gerne Nachbarn im Garten wünschen, weil wir dann auch auf Kooperationen hoffen könnten“, sagt Biologielehrerin Susanne Clasen.

Bisher habe sich eine private Pächterin für eine Parzelle interessiert. Zum Pachtvertrag sei es jedoch nie gekommen, heißt es vom Grünflächenamt. Das Mähen der fast leerstehenden Anlage und die Pflege der Außenhecke kosten die Stadt jährlich 1100 Euro.

Warum sich sonst niemand finde, erklärt sich Uta Bach mit dem Aufwand, den es kostet, einen Garten von Grund auf neu zu errichten. Laube bauen, Beete anlegen, Gartengeräte anschaffen – das alles kostet Geld, Zeit und Kraft. Außerdem seien Angebot und Nachfrage nach Gärten in der Hansestadt annähernd ausgeglichen. Die letzten Zahlen dazu stammen von 2018, wonach 122 freie Parzellen gegenüber 182 Bewerbern standen.

Lauben dürfen keinen Strom- und Wasseranschluss haben

Die Neuanlage hat zudem ein Manko, das bundesweit Kleingärtner ärgert: Laut Bundeskleingartengesetz darf eine Laube in ihrer Einrichtung „nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein.“ Daher dürfen Strom und Wasseranschlüsse nicht mehr in der Laube installiert werden. Das gilt nur für neu errichtete Kleingärten, bestehende betrifft diese Regel nicht.

Und wie soll es nun mit der Anlage weitergehen? Um weitere Pächter für das sogenannte Stadtgartenlabor zu finden, habe die Stadt ordentlich die Werbetrommel gerührt. Daraufhin haben sich laut Uta Bach zwei Urban-Gardening-Projekte gefunden, die an Flächen interessiert seien.

OZ