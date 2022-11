﻿Rostock baut neue Unterkunft für Geflüchtete in Marienehe

Direkt neben der Fiete-Reder-Sporthalle soll ein neues Quartier für Asylsuchende entstehen. Warum das nötig ist und wie viele Menschen aus der Ukraine derzeit in der Hansestadt Zuflucht suchen

Rostock. In der Hansestadt Rostock soll eine neue Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden – direkt neben der Fiete-Reder-Sporthalle in Marienehe. 124 Betten, Sanitäranlagen und Sozialräume werden demnach in 74 Stahlcontainern untergebracht, wie aus den Plänen der Stadt hervorgeht. Sie werden dringend gebraucht, denn die bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte sind ausgelastet, wie es aus dem Rathaus heißt.