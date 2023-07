Einbruch in Solarpark bei Rostock: Diebe richten großen Schaden an

Kessin. Die Polizei im Landkreis Rostock fahndet nach einer größeren Menge an Wechselrichtern. Die für die Gewinnung von Solarstrom wichtigen Bauteile im Wert von etwa 120 000 Euro wurden aus einem Solarpark in Kessin bei Rostock gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zaun der Photovoltaikanlage gewaltsam aufgetrennt, die Bauteile danach abmontiert und mit einem Fahrzeug weggefahren.

Die Tat soll dem Betreiber am Freitag aufgefallen sein. Der Wert solcher Wechselrichter wird laut Polizei mit etwa 3000 Euro pro Bauteil angegeben. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen und prüft auch einen Zusammenhang mit anderen Diebstählen aus Solaranlagen.

