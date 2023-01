Das Musical „All You Need Is Love“ wurde auch 2020 in der Rostocker Stadthalle aufgeführt. Solche Fantasieuniformen trugen die Beatles auf dem Cover ihres 1967 erschienenen Albums „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.

Vom Star-Club zum Weltruhm: Vor 60 Jahren ist das erste offizielle Album der Beatles erschienen. Noch heute zieht die Erfolgsband viele Fans – auch in MV – in ihren Bann. Pünktlich zum Albumjubiläum kommt das Musical „All You Need Is Love“ zurück in die Rostocker Stadthalle. Was die Fans erwartet

