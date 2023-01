Unfälle, Entgleisung und Ersatzverkehr: Mehrere Behinderungen im Rostocker Straßenbahnnetz

In Rostock ist es am Dienstag gleich an mehrere Stellen zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Die Bahnen der RSAG mussten auf einigen Stecken zeitweise den Betrieb einstellen.

Rostock. Fahrgäste der RSAG haben am Dienstag gleich mehrfach Geduld beweisen müssen. Wegen Unfällen kam es an mehreren Stellen in der Hansestadt zu Einschränkungen im Netz. Eine Entgleisung in Reutershagen machte zwischenzeitlich sogar einen Ersatzverkehr notwendig. Auch hier gab die RSAG am Dienstagnachmittag Entwarnung: „Die Strecke ist wieder frei, es kann aber noch zu Verspätungen kommen“, so Sprecherin Beate Langner.

In der Nähe der Haltestelle Kunsthalle war am Dienstag gegen 13 Uhr eine Bahn aus der Schiene gesprungen. Die Folge war ein knapp eineinhalbstündiger Streckenausfall zwischen Marienehe und der Haltestelle Heinrich-Schütz-Straße. Betroffen waren die Linien 1 und 5. Die Bahnen aus dem Rostocker Nordwesten wendeten in diesem Zeitraum in Marienehe, die aus dem Zentrum kommenden Fahrten auf dem RSAG-Betriebshof in der Hamburger Straße.

Ersatzverkehr der RSAG nach Bahn-Entgleisung in Reutershagen

Ein eingerichteter Busersatzverkehr brachte die Fahrgäste von Marienehe zum Anschluss an der Heinrich-Schütz-Straße. Die dazwischenliegenden Haltestellen Rahnstädter Weg, Reutershagen und Kunsthalle entfielen in diesem Zeitraum ersatzlos.

Bereits gegen 8 Uhr ereignete sich in der Südstadt zwischen den Haltestellen Lomonossowstraße und Charles-Darwin-Ring ein Unfall zwischen einer Bahn und einem Pkw. Die Strecke war in Richtung Endhaltestelle Südblick für knapp eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Rostock: Autounfall in Doberaner Straße sorgt für Sperrung

Wenig später krachte es in der KTV: In der Doberaner Straße wendete ein Pkw unerlaubt und übersah dabei die sich von hinten nähernde Straßenbahn. Der RSAG-Fahrer konnte den Zusammenstoß zwischen den Haltestellen Kabutzenhof und Volkstheater nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, die Schadenssumme wird auf knapp 10 000 Euro beziffert. Auch hier kam es zu einer zeitweisen Sperrung in eine Richtung. Auch eine Fahrt der Linie 1 in die Gegenrichtung entfiel im Zusammenhang mit dem Unfall.