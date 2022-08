﻿Rostock bekommt neue Senatorin für Bau und Umwelt: Was Ute Fischer-Gäde plant

Die Rostocker Bürgerschaft wählte auf ihrer Sitzung am Mittwoch die bisherige Leiterin des Amts für Stadtgrün für den Posten aus. Die will Grünflächen erhalten und auch unbequeme Entscheidungen fällen.

Rostock. Sie will frischen Wind ins Rostocker Rathaus bringen: Zur neuen Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau wählten die Mitglieder der Bürgerschaft am Mittwochabend Ute Fischer-Gäde. Die gelernte Landschaftsarchitektin wird am 23. November Holger Matthäus (Grüne) nach 14 Jahren im Amt ablösen. Er war nicht noch einmal angetreten.

Als einzige Kandidatin für den Posten konnte Fischer-Gäde in einer geheimen Wahl die Stimmen von 27 Bürgerschaftsmitgliedern für sich gewinnen. 19 Stadtvertreter votierten gegen sie, drei enthielten sich. Ganz unbekannt ist die neue Senatorin in den Rostocker Amtsstuben nicht. Seit 2016 leitete sie das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedshofswesen. Künftig wird die in Dresden geborene Planerin, die seit mehr als 20 Jahren in der Hansestadt lebt, rund 500 Mitarbeiter in sieben Fachbereichen führen.