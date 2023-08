﻿Rostock bekommt ein neues Restaurant: „Blauer Esel am Hafen“ wird 2024 eröffnet

Rostock-Stadtmitte. Die Pläne sind klar: An der Kaikante im Rostocker Stadthafen entstehen zwei neue Gebäude in direkter Nachbarschaft zu dem für seine Fischgerichte bekannten Restaurant „Borwin“. Die Bodenplatte sei fertig, sodass der Rohbau nun in die Höhe wachsen kann, sagte Investor Jens Sieder am Montag an der Baustelle. Einziehen soll dort unter anderem ein neues Lokal. Angepeilter Eröffnungstermin für den „Blauen Esel am Hafen“: Mai 2024.

Je nach Baufortschritt könne es auch Juni werden – „Wir wollen aber auf jeden Fall zur neuen Saison starten“ so Miro Germanotta, der das neue Restaurant betreiben wird. Erfahrung in der Gastronomie haben der gebürtige Sizilianer und seine Frau Melanie bereits. Sie sind die Chefs des „Blauen Esels“ in der Eselföterstraße sowie des dazugehörigen Bistros im Osthafen.

„Nordic Cuisine“ – europäische Küche am Stadthafen

Nun folgt das dritte Standbein, das um einiges größer wird. Bis zu 250 Sitzplätze auf zwei Etagen biete der „Blaue Esel am Hafen“ künftig, inklusive Terrasse. Serviert werden sollen laut Germanotta Speisen aus der „Nordic Cuisine“, also gehobene europäische Küche, bei der Gerichte ohne viel Chichi auf das Wesentliche reduziert werden. Dazu gehören vegetarische und vegane Speisen, aber auch viel Fisch und Fleisch.

„Die Speisekarte wird deutlich umfangreicher als bisher in der Eselföterstraße“, sagte Germanotta. Das wäre vor allem dadurch möglich, dass die Küche dann wesentlich größer sei. Er rechne damit, dass er zu Spitzenzeiten 50 Mitarbeiter im neuen Restaurant beschäftigen werde, das an allen Tagen geöffnet sein soll. Am Wochenende werde es auch Frühstück geben.

„Blauer Esel“ in der Rostocker Innenstadt wird Fine-Dining-Lokal

Wenn der Betrieb im „Blauen Esel am Hafen“ startet, schließen sich im Stammrestaurant in der Innenstadt für eine Weile die Türen. Das Lokal in der Eselföterstraße soll umgebaut werden und im Anschluss mit neuem Konzept zurückkommen. Die Idee: Fine Dining in der Hansestadt. Innerhalb von drei Monaten soll das Restaurant so umgebaut werden, dass nur noch 60 statt wie bisher 120 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Die können Gäste dann für einen Abend buchen, der auserlesen und raffinierter, dafür aber auch teurer ist, als andernorts. „Ich finde, Rostock hat so ein Restaurant verdient, und bin überzeugt, dass es funktionieren wird“, sagte Betreiber Germanotta. Zum Herbst 2024 soll der „Blaue Esel“ mit gehobener Spitzenküche wieder da sein – und künftig vielleicht sogar mit einem Stern ausgezeichnet werden.

Schwieriger Baugrund führte zu Verzögerungen im Zeitplan

Zunächst aber müssen die beiden Gebäude an der Kaikante im Stadthafen fertig werden. Der Rohbau, so schätzte es Investor Sieder ein, dürfte im November stehen. Dann folge der Innenausbau. Geplant sei, zunächst das Erdgeschoss in dem Komplex fertigzustellen, in den das Restaurant der Germanottas einziehen wird – damit der anvisierte Eröffnungstermin gehalten werden kann.

Neben dem Restaurant „Borwin“ im Stadthafen entstehen zwei neue Gebäude. Dort soll auch das Restaurant „Blauer Esel am Hafen“ einziehen. Der Titel des Projekts: Ocean’s End. © Quelle: Grafik: Ocean Architects

Der war ursprünglich bereits für den Sommer dieses Jahres anvisiert. Doch daraus wurde nichts. Bei der Gründung auf dem Grundstück an der Warnow mussten einige der 60 Pfähle, auf denen die neuen Gebäude stehen werden, an anderer Stelle in die Erde gebohrt werden als angedacht. „Dadurch mussten wir die Statik nochmal verändern“, so Sieder, der mit seinem Geschäftspartner etwa 6 Millionen Euro in das Projekt „Ocean’s End“ am Stadthafen investiert.

Neue Ampel für Fußgänger über L22 Am Strande geplant

Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Rostocker Bauamt konnte die Verzögerung im Bauablauf jedoch so gering wie möglich gehalten werden. Das, so Sieder, will im kommenden Frühjahr eine neue Fußgängerampel an der L22 Am Strande auf Höhe der Straße „Burgwall“ installieren, die genau auf die beiden neuen Gebäude zuführt. „Damit sind es dann gerade einmal vier Minuten Fußweg von der Marienkirche bis zum neuen ,Blauen Esel’ – ich habe es gemessen“, so der Rostocker.

OZ