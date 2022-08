Mitten im Wohngebiet in Rostock-Toitenwinkel steht seit Jahrzehnten ein Büdchen. Für viele Menschen im Stadtteil dient der Kiosk nicht nur der Versorgung, sondern auch als sozialer Ankerpunkt. Die neue Besitzerin hat immer ein offenes Ohr – und ist nun den Tränen nah. Warum er abgerissen werden soll.

Der Kiosk in der Martin-Luther-King-Allee ist für viele Toitenwinkler ein sozialer Treffpunkt. Doch obwohl es gut läuft, soll das Büdchen Ende September abgerissen werden.

Rostock. Für Gerhard Koch gehört der kleine Kiosk in Toitenwinkel untrennbar zu seinem Leben dazu. „Früher als Kind hab ich mir hier die Gummibärchen geholt“, erzählt er. Heute sind es eher Kaffee, Kuchen, eine Bockwurst oder das Bier, das er in gemütlicher Runde mit vielen Bekannten direkt vor Ort in der Martin-Luther-King-Allee genießt.

Koch kann kaum glauben, dass das seit fast 30 Jahren bestehende Traditions-Büdchen nun abgerissen werden muss. Doch das offizielle Schreiben der Stadt ist als Aushang am Fenster des Kiosks für alle zu lesen: Am 30. September ist Schluss, bis dahin muss der Bau weichen.

Besitzern der Bude bangt um ihre Existenz

Besitzerin Dana Schunowski ist der Verzweiflung nah und bangt um ihre Existenz. Im Juni 2021 hat sie den Kiosk übernommen und der Vorbesitzerin dafür eine fünfstellige Summe gezahlt. Was ihr damals nicht klar war: Der Kiosk wurde von der Stadt, auf dessen Grundstück er steht, nur als Provisorium geduldet. „Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist der Kiosk durch die Vertragspartnerin ohne Anspruch auf Entschädigung abzureißen“, zitiert Stadt-Sprecher Ulrich Kunze aus dem entsprechenden Mietvertrag.

Gerhard Koch (l.) und Heiko Mielke kommen seit Jahren zum Kiosk. Für sie ist es der letzte soziale Treffpunkt in Toitenwinkel. © Quelle: Ove Arscholl

Rostocker Pächterin: „Das war ganz sicher viel zu naiv“

Doch den kannte Dana Schunowski nicht. „Die Vorbesitzerin hat mir erklärt, dass sie den Vertrag nach so vielen Jahrzehnten nicht mehr hätte. Die Pacht für den Kiosk habe ich deshalb auch immer an sie gezahlt“, erklärt die 40-Jährige und ergänzt: „Ja, das war ganz sicher viel zu naiv. Aber es ging damals alles so schnell. Die Frau wollte den Kiosk unbedingt loswerden und ich wollte mir hier eine neue Existenz aufbauen“, erzählt Schunowski unter Tränen.

Die vorherige Eigentümerin, deren Name der OZ bekannt ist, war für Nachfragen nicht zu erreichen. Im März dieses Jahres hat sie aber den angeblich nicht existenten Mietvertrag für den Kiosk offiziell gekündigt und damit wissentlich das Ende des Büdchens eingeläutet. Und das, obwohl das Geschäft sehr gut läuft.

„Ich bin von den Menschen im Stadtteil ganz herzlich aufgenommen worden und habe auch investiert, um den Kiosk ansehnlich zu machen“, erzählt Dana Schunowski. Ein neuer Anstrich, Lichter, ein Heizpilz für den Winter – sie wollte alles tun, damit das Büdchen auch bei den Nachbarn akzeptiert wird.

Anette Oestreich schaut fast täglich am Kiosk vorbei und schätzt auch dessen neue Besitzerin. © Quelle: Ove Arscholl

Toitenwinkler schlossen Schunowski direkt ins Herz

Die Kunden schlossen die alleinerziehende Mutter zweier Kinder sofort ins Herz. „Als sie im November 40 geworden ist, haben wir 150 Ballons aufgeblasen und im Kiosk versteckt, dazu gab es Blumen, eine Torte und ein Ständchen“, erzählt Anette Oestreich, die in der Nachbarschaft wohnt und täglich vorbeischaut. „Hier sind alle Generationen willkommen, Kinder holen sich ein Eis oder was zu trinken, für die Älteren gibt es Kaffee und sonntags Kuchen“, zählt Oestreich auf. „Und natürlich Bier und auch eine Knacker“, ergänzt Heiko Mielke.

Für die Toitenwinkler ist der Kiosk viel mehr als nur eine Versorgungseinrichtung – es ist ihr sozialer Treffpunkt; ein Ankerplatz, um mit Bekannten über Sorgen und Nöte zu sprechen. Viele der Menschen sind arbeitssuchend, manche einsam. „Wenn man hierher kommt, trifft man immer jemanden, mit dem man quatschen kann. Und das ohne Stress oder Streit“, sagt Mielke unter zustimmendem Nicken der Anwesenden.

Es geht um die Menschen

Alle haben schon die Liste unterschrieben, die Dana Schunowski für die Rettung des Kiosks ausgelegt hat. Sie hofft, das Schicksal ihres Büdchens noch ändern zu können. „Es geht ja nicht vorrangig um mich, sondern um die Menschen hier. Wo sollen sie denn hin, wenn das hier weg ist“, fragt sie. Zu Bier oder Zigaretten gibt es bei Dana Schunowski nämlich auch immer ein offenes Ohr mit dazu.

Und das zieht viele Menschen an. Silvester wurde gemeinsam am Büdchen gefeiert. „Sonntags bringen wir Brötchen mit, weil es hier sonst nichts gibt. Maximal an der Tanke, aber das ist für viele nicht nur zu weit vom Weg her, sondern auch viel zu teuer“, erzählt die Kiosk-Besitzerin.

Dana Schunowski will ihren Kiosk in der Martin-Luther-King-Allee in Rostock erhalten. Dafür sammelt sie bereits Unterschriften. © Quelle: Ove Arscholl

Neben der Unterschriftensammlung prüft Dana Schunowski gerade, ob ihr juristische Unterstützung etwas bringen könnte. Für sie und ihre Kinder sei das Büdchen nämlich „ein Teil unserer Familie“, sagt die 40-Jährige. Deshalb will sie weiter um dessen Erhalt kämpfen. „Ich möchte ja für die Menschen hier auch ein Vorbild sein, dass man nicht aufgibt“, erklärt sie.

Stadtverwaltung: Bäume statt Kiosk

Bei der Stadtverwaltung ist die Sachlage aber klar: Der Abriss des Kiosks steht fest. Der Antrag auf einen neuen Mietvertrag, den Dana Schunowski bereits gestellt hat, wurde abgelehnt. „Die dauerhafte Aufstellung eines Verkaufs- und Imbisskiosks ist an dieser Stelle planungsrechtlich nicht zulässig“, sagt Ulrich Kunze. Die jahrzehntelange Duldung sei eine vertraglich geregelte Ausnahme gewesen. Zudem befinde sich der Standort des Büdchens in einem Grünstreifen, „in dem Baumpflanzungen vorgesehen sind“.

Bei diesen Aussichten winken die Stammgäste des Kiosks nur müde ab. „Bäume sind hier schon genug“, sagt Gerhard Koch. „Was wir wollen und brauchen, das ist unser Büdchen“, so der Toitenwinkler.