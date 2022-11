﻿Beliebter OZ-Kalender kommt 2023 in drei verschiedenen Varianten

Neues Format und neuer Partner – für das kommende Jahr gibt es gleich mehrere Ausgaben des OZ-Kalenders 2023. Zu kaufen sind sie im Rostocker Printzentrum des OZ-Medienhaus. Für 2024 wird dann auch wieder eine Tradition wiederbelebt.

Rostock. Die treuen Fans des OZ-Kalenders können sich freuen: Er ist wieder da. Nachdem im Sommer die Produktion für den Kalender „Schöne Ostsee“ der Ostsee-Zeitung eingestellt wurde, liegt der Wandkalender für 2023 nun in neuem Format, mit neuem Partner und in dreifacher Ausführung in den Regalen.