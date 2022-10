﻿Beliebter OZ-Kalender kommt 2023 in drei verschiedenen Varianten

Rostock. Die treuen Fans des OZ-Kalenders können sich freuen: Er ist wieder da. Nachdem im Sommer die Produktion für den Kalender „Schöne Ostsee“ der Ostsee-Zeitung eingestellt wurde, liegt der Wandkalender für 2023 nun in neuem Format, mit neuem Partner und in dreifacher Ausführung in den Regalen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir dieses Jahr den OZ-Kalender produzieren“, sagt René Geschke, Printzentrum-Geschäftsführer. Seit fünf Jahren produziert Geschke mit seinem Print- und Pressezentrum schon Kalender mit Motiven von der Ostseeküste. Als das Rostocker Presse- und Printzentrum im Oktober dieses Jahres in das Erdgeschoss des OZ-Medienhauses zog, boten sich ganz neue Möglichkeiten an. „Unser Kalender ist ein bisschen anders als der ursprüngliche OZ-Kalender, aber in der Tradition gleich.“

OZ-Kalender in drei verschiedenen Ausführungen

Für das kommende Jahr gibt es drei verschiedene Varianten des Kalenders mit den Titeln „Schönes Mecklenburg-Vorpommern“, „Schönes Rostock“ und „Schönes Warnemünde“. Das neue Format 30 mal 42 Zentimeter erklärt der Unternehmer mit den steigenden Papierpreisen: „Aus Kostengründen wurde der Kalender ein bisschen kleiner gemacht, aber dafür konnten wir den Preis für unsere Kunden halten.“

Die Fotos, die durch das Jahr 2023 begleiten, wurden von Holger Martens, einem bekannten Rostocker Landschaftsfotografen, aufgenommen. „Martens hat uns, nach unserer Anfrage, eine große Auswahl an Bildern geschickt”, erzählt Geschke, „aus den Fotos haben wir dann gemeinsam im Team eine Auswahl für die einzelnen Monate getroffen.” René Geschke war besonders wichtig, viele verschiedene Facetten der Städte und MVs abzubilden. Auch hatte das Team vom Printzentrum bei der Zusammenstellung der Bilder immer die Jahreszeiten im Blick, damit das Motiv auch zum Monat passt. „Ein Mohnfeld im Dezember wäre einfach nicht gegangen“, so der Geschäftsführer des Printzentrums.

„Für nächstes Jahr können Leser-Fotos eingesendet werden“

René Geschke hat sich dieses Jahr einen kleinen Traum erfüllt: Seine eigene Fotografie ziert das Titelbild des MV-Kalenders. Er selbst bezeichnet sich nicht als Hobbyfotograf, sagt aber: „Durch die Arbeit in der Digitaldruckerei habe ich einen anderen Blick für Motive bekommen.“ Im kommenden Jahr soll nun jeder die Chance bekommen, sein schönstes Foto aus Mecklenburg-Vorpommern einzureichen. Geschke ruft dazu auf, die schönsten Bilder entlang der Ostseeküste einzuschicken: „Für nächstes Jahr können gerne wieder Leser-Fotos eingesendet werden. Wir sind am Planen, ob wir für den Kalender 2024 einen Mix aus Bildern von Berufs- und Hobbyfotografen machen.“

OZ-Gewinnspiel: Gewinnen Sie einen von 15 OZ-Kalendern 2023 mit maritimen Motiven aus MV

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Traumhafte Wolkenspiegelungen, die Rostocker Innenstadt im Abendlicht oder verschneite Dünen – die drei OZ-Kalender beinhalten jeweils zwölf unterschiedliche Bilder der Ostseeküste. Nicht nur Einheimische hängen sich gerne die maritimen Motive ihrer Heimat an die Wand, auch Touristen holen sich mit den Fotokalendern ein Stückchen Urlaubs-Feeling in die eigenen vier Wände. „Aktuell ist der Kalender gefragt“, so der Unternehmer.

Der Bildkalender kostet 9,95 Euro und für OZ-Abonnenten 7,95 Euro. Erhältlich ist er vor Ort, in der Richard Wagner Str. 1a und per E-Mail unter info@printzentrum.de. oder per Telefon unter der 0381 / 4917955.

Von Lena Bergmann