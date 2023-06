﻿„Katzen sind keine Deko“ – Rostockerin berät Katzenhalter und bietet Trauerbegleitung an

Rostock. Ganz vorsichtig nähert sich Karina Heidemeyer der kleinen Lotte. Die schwarze Europäisch-Kurzhaar-Katze ist schüchtern, beobachtet die Situation von ihrem Stuhl im Wohnzimmer aus genau. Karina gibt ihr Zeit, lässt sie an ihrer Hand schnuppern. Spätestens, als Lotte das Leckerli aus Karinas Hand frisst, hat sie ihr Vertrauen. „Das klappt schon super, am Anfang hätte sie nie so einfach aus meiner Hand gefressen“, erzählt die 36-Jährige. Seit einigen Monaten betreut sie Katze Lotte und gibt Frauchen Marita und ihrer Tochter Hilda Tipps im Umgang mit den Samtpfoten.

Schockverliebt in Kitten der Chefin

Die Rostockerin ist zertifizierte Katzenverhaltensberaterin. Das heißt, sie berät Halterinnen und Halter und betreut, trainiert und analysiert die Stubentiger. Durch einen Zufall 2016 entdeckte die Palliativschwester, die in ihrer Kindheit sogar eher Angst vor Katzen hatte, ihre Leidenschaft für die Samtpfoten: „Als meine Chefin die fünf Kitten, die sie in ihrem Hof fand und per Hand aufzog, mit ins Büro brachte, war ich schockverliebt.“

Karina Heidemeyer ist Katzenverhaltenstherapeutin. © Quelle: Ove Arscholl

Eine der Kitten, Mimsi, nehmen Karina und ihr Mann zu sich. „Ich wollte, dass es ihm gut geht, habe mich schnell verantwortlich gefühlt“, erzählt die Palliativschwester. Zu Minsi gesellte sich schnell sein Bruder Max. „Wir haben es auch gern, wenn jemand unsere Sprache spricht, und Freunde um uns herum. Das ist bei Katzen nicht anders.“

Erfahrungen im Tierschutz und durch Onlineseminare

Je mehr sie über ihre beiden Samtpfoten erfuhr, desto mehr begeisterte sich Karina – und auch ihr Mann – für die Welt der Katzen. Auf der griechischen Insel Kos und in Kroatien engagierten sie sich im Tierschutz, in Rostock traten sie dem Katzenschutzbund bei. Weil immer mehr Freunde und Verwandte sie darum baten, fing Karina mit Katzensitting an. Mehr und mehr fragten sie nach Tipps im Umgang mit den Stubentigern.

So erkennen Sie seriöse Katzenberater Dass Katzen durchaus in ihrem Verhalten beeinflusst werden können und Katzenverhaltensberatung daher sinnvoll sein kann, bestätigt die Tierklinik Rostock, die als „cat friendly“ ausgezeichnet ist. Allerdings sollten Katzenhalter aufpassen, wen sie buchen, da der Beruf Katzenverhaltensberater nicht offiziell anerkannt ist und es daher auch Personen gibt, die ohne Expertise beraten. Seriöse Beratung erkenne man laut Sabine Ruthenfranz, Fachbuchautorin und Kopf hinter der Onlineplattform Pet-Competence Club (www.katzen-leben.de/club), an professionellem Auftritt, Zuverlässigkeit und transparenter Arbeitsweise und Abrechnung. „Ideal wäre ein Tierarzt, der auch auf Katzenverhalten spezialisiert ist.“ Da das aber sehr selten sei, sollte die Person eine mehrmonatige Ausbildung mit regelmäßigen Fortbildungen aufweisen sowie umfassende praktische Erfahrung. Bei pauschalisierenden Aussagen wie „Katzen brauchen immer …“ oder Versprechen wie „Wenn Sie mich buchen, dann …“ sollten Katzenhalter skeptisch werden.

Für mehr Expertise ließ sich Karina 2021 zur ganzheitlich körpersprachlich orientierten Katzenverhaltensberaterin ausbilden. Zu der einjährigen Ausbildung bei der österreichischen Katzenverhaltensexpertin Petra Ott, die sie via Onlineseminaren absolvierte, gehörte außerdem ein Praktikum. „Das machte ich in einer Kleintierpraxis in Rostock und habe dort enorm viel gelernt.“ Mit der Praxis arbeite sie bis heute zusammen.

Gute Vorbereitung ist wichtig

Ihre Beratung bietet Karina telefonisch, per Videotelefonat oder vor Ort an. „Letzteres ist am besten. Dann kann ich mir ein Bild von der Umgebung der Katze machen.“ Oft rufen sie Katzenhalter, wenn das Tier plötzlich in die Wohnung uriniert oder sich auffällig verhält. Andere wollen sich vor ihrer ersten Samtpfote informieren. Dann erklärt Karina, was wichtig ist im Umgang mit den Tieren, welche Katze zur Familie passt und welche Grundausstattung sie braucht. „Es ist einfacher, wenn Tier und Mensch gut starten, anstatt später Probleme beheben zu müssen“, so die Rostockerin.

Mit vielen Utensilien beschäftigt sie sich mit Stubentigern wie Lotte. © Quelle: Ove Arscholl

Mit Klicker-Training bereitet sie Katzen unter anderem auf den Tierarzt vor. Dieses Training wird auch bei Hunden eingesetzt. Der Unterschied zwischen Hund und Katze: „Katzen entscheiden selbst, wann und ob sie kooperieren.“ Der jungen Frau, die häufig ein Lächeln auf den Lippen trägt, ist besonders wichtig: „Katzen sind Individuen. Niemand besitzt eine Katze, daher spreche ich auch nicht von Besitzern.“ Man solle ihnen Raum geben, sie mit in den Alltag integrieren und nicht als Deko auf der Sofalehne verstehen. Aktuell investiert die 36-Jährige fast jede freie Minute nach ihrem 35-Stunden-Job im Hospiz in ihre Selbstständigkeit.

Trauerbegleitung und Palliativpflege für Katzen

Außerdem musste sie selbst lernen, was es bedeutet, eine Katze zu verlieren. „Als Max an seiner Herzkrankheit starb, riss mir das den Boden unter den Füßen weg“, erzählt sie mit Tränen in den Augen. Sie wolle Menschen und auch Katzen in ihrer Trauer begleiten. Das mache sie kostenlos. Infos dazu gibt es unter www.felinefine-katzenberatung.de.

Als Pflegefachkraft im Hospiz hat sie das Wissen rund um Palliativpflege und bietet auch diese für Katzen an. Sie arbeitet mit Tierärztin und -palliativmedizinerin Nadine Heppner aus Kritzmow zusammen. „Viele haben die Kraft dazu nicht. Ich schon. Leider wissen zu wenige, dass es so etwas überhaupt gibt.“

