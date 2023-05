Berichte über Rostocker Rapper Marteria: Gericht entscheidet gegen die „Bild“-Zeitung

Kostenfrei bis 14:46 Uhr lesen

Brand auf der Insel Rügen

Neue Details zum Feuer in Sellin: So haben Anwohner und Feuerwehr die Ereignisse der Nacht erlebt

Die Küche einer Wohnung im Ostseebad Sellin ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Brand geraten. Der Eigentümer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er schwebt immer noch in Lebensgefahr. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Was bisher bekannt ist.