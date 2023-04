﻿„Lachen lässt Rheuma vergessen“: So war der Besuch der Rheuma-Liga bei der OZ in Rostock

Rostock. Wie entstehen Themenideen, wie aktuell kann eine gedruckte Zeitung sein, warum wird die OSTSEE-ZEITUNG nun in Neubrandenburg gedruckt, welche Zukunft hat Papier, welchen Anteil haben Leser an der Gestaltung der Ausgaben und wie wichtig ist die Digitalisierung?

Die Liste der Fragen, die die Teilnehmer am „Rheuma Café“ der AG Rostock der Deutschen Rheuma-Liga MV an OZ-Chefredakteur Andreas Ebel hatten, war lang. Am Donnerstag hat das monatliche Treffen der AG Rostock unter dem Motto „Rheuma und Medien“ im Medienhaus in Rostock stattgefunden. „Wir begrüßen immer gern Gäste bei uns, um unsere Arbeit zu zeigen und zu hören, welche Themen sie mitbringen und welche Fragen sie haben“, begrüßte Andreas Ebel die Besucher. „Für uns ist es immer interessant, zu wissen, was bei den Lesern gut ankommt und was nicht.“

Führung durch die Redaktionsräume

Neben dem Gespräch gab es für die Teilnehmer zudem eine Führung durch die Redaktion – sie bekamen unter anderem Einblicke in das OZ-Live-Studio, die Redaktionskonferenz, die Arbeit des Newsteams sowie die Produktion der gedruckten Ausgabe. „Für mich ist das sehr interessant“, sagte eine langjährige Leserin. „Ich lese die Artikel gern. Ich bin politisch interessiert, aber mag auch Texte über bekannte Persönlichkeiten.“

2021 mit Sozialpreis ausgezeichnet

Die AG Rostock der Deutschen Rheuma-Liga MV betreut seit 1990 ehrenamtlich mehr als 500 Mitglieder sowie deren Angehörige und andere Interessierte. 2021 wurde die AG mit dem Sozialpreis der Hanse- und Universitätsstadt ausgezeichnet. „Sicherlich kann man sich austauschen über die Erkrankung und Medikamente. Das Hauptthema bei unseren Veranstaltungen ist aber, Wege zu finden, unsere Erkrankung für ein paar Stunden zu vergessen“, so Kerstin-Monika Strobach, Leiterin der Selbsthilfegruppe Ost. „Wir lachen viel zusammen. Lachen lässt das Rheuma vergessen.“